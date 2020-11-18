Мишустин продлил упрощенный порядок регистрации лекарств и медизделий для лечения COVID-19

В России продлевается процедура ускоренной регистрации медизделий и получения разрешительных документов на использование лекарств для лечения больных с коронавирусом.

Правительство продлило на год процедуру ускоренной регистрации медицинских изделий и получения разрешительных документов на использование лекарств для лечения больных с коронавирусом. Решение закреплено постановлениями правительства, сообщается на портале government.ru

Упрощенная процедура позволяет получить все необходимые документы для применения лекарств или использования медицинских изделий в максимально короткие сроки. Особенности обращения лекарств, предназначенных для применения в условиях угрозы возникновения и ликвидации чрезвычайной ситуации и для профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, утверждены Постановлением Правительства РФ № 441 от 03.04.2020. Такой порядок был введен из-за коронавируса до 1 января 2021 года. Теперь он продлевается еще на год.

Вопрос обсуждался на заседании Координационного совета при Правительстве РФ 2 ноября. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, продление этих мер поможет избежать проблем с поставками лекарств и медицинских изделий.

Особенности обращения и регистрации медизделий, которые предназначены для применения в условиях военных действий, чрезвычайных ситуаций, предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, заболеваний и поражений, полученных в результате воздействия неблагоприятных химических, биологических, радиационных факторов утверждены постановлением № 430 от 03.04.2020.

В перечень входит 108 позиций, среди которых: различные аппараты искусственной вентиляции легких, оксигенатор мембранный экстракорпоральный, система искусственного кровообращения, защитная одежда и др.

Фото: government.ru

Елена Сидорова

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