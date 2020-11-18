Аптеки попросили генпрокурора ввести мораторий на проверки

Существующий прокурорский надзор в «Фармсодружестве» считают чрезмерным. Ассоциация просит генпрокуратуру ввести мораторий на проведение плановых и внеплановых проверок по соблюдению минимального ассортимента.

Ассоциация «Фармацевтическое содружество» направила обращение генрокурору России Игорю Краснову с просьбой приостановить проверки аптек до 1 июля 2021 года. Причины дефицита – ажиотажный спрос и сбои в системе МДЛП – не связаны с розничным звеном, указали в ассоциации.

«Участившиеся проверки органов прокуратуры не смогут стимулировать аптечные организации предотвратить нарушения закона. Аптеки не имеют возможности самостоятельно обсепечивать наличие в розничной продаже лекарственных препаратов, входящих в перечень минимального ассортимента. Они находятся в прямой зависимости от производителей и оптовых фарморганизаций, а также от корректности и бесперебойности системы МДЛП ООО «Оператор-ЦРПТ», – сказано в письме (есть в распоряжении «ФВ»).

Ажиотажный спрос на противовирусные препараты, антибиотики, антикоагулянты и растворители наблюдается во всех регионах страны, указали в ассоциации. Ситуацию «подогрели» многочисленные сбои в работе системы МДЛП.

«Региональные поставщики информируют ассоциацию: если раньше приемка машины с товаром занимала не более часа, то сейчас на этот процесс затрачивается от нескольких дней до нескольких недель. Некоторые партии товара не поступают в продажу в течение месяца. И даже если необходимые товары есть на складах у поставщиков, в аптеки они поступают нестабильно в связи с невозможностью передачи сведений в систему МДЛП и их некорректной обработкой», – сообщила глава объединения Наталья Назаренко.

Она напоминает, что 30 сентября система «Честный знак» обвалилась и всероссийская база по DataMatrix-кодам, передаваемая с 1 июля участниками оборота лекарств, была утрачена. «До сих пор нет понимания, удалось ли восстановить эти сведения. По информации из открытых источников, только 38% информации было восстановлено. Если даже часть информации безвозвратно утеряна, смысл работы всей системы утрачивается», – пишет Назаренко.

По ее словам, уведомительный режим МДЛП не облегчил жизнь аптек. Схемы 702 и 703 могут работать только в связке с системой МДЛП, которая до сих пор функционирует некорректно.

«Таким образом, мы считаем, что обвинение аптек в отсуствии лекарств необоснованно», – сказано в обращении. «Фармсодружество» просит генпрокурора применить положения ст. 26.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ и, руководствуясь п.37 аб. 7 Постановления Правительства РФ от 2 ноября 2020 года № 1779, ввести мораторий на проведение плановых и внеплановых проверок по соблюдению минимального ассортимента.

Фото: genproc.gov.ru

Ольга Коберник

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