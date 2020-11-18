В половине регионов удвоились закупки рекомендованных при осложнениях COVID-19 антибиотиков

Согласно данным Headway, госзакупки всех групп антибиотиков в январе – сентябре 2020 года выросли на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — c 12,9 млрд до 18,6 млрд руб. На аптечном рынке прирост скромнее.
За три квартала 2020 года продажи антибиотиков в аптеках выросли на 14%, следует из совместного исследования AlphaRM и «ФВ». Объемы розничной продажи почти в полтора раза превышают госзакупки. С января по сентябрь 2020 года в аптеках продано антибиотиков на 28,6 млрд руб., в этот же период 2019 года – на 25,1 млрд руб.
Как выросли госзакупки
Наибольший прирост госзакупок антибиотиков обеспечили группы макролидов и производных хинолона. МНН из этих групп вошли в рекомендации Минздрава по лечению COVID-19.
В схемы лечения включены шесть МНН: азитромицин, амоксициллин, амоксициллин+клавулановая кислота, кларитромицин, левофлоксацин, моксифлоксацин. Ведомство рекомендует применять антибиотики в случае присоединения бактериальной инфекции.
Общие закупки шести МНН выросли на 128%, свидетельствуют данные Headway. Больше половины регионов – 56 субъектов – закупки этих лекарств увеличили на 100% и больше. В отдельных регионах динамика закупок антибиотиков превысила 1000%. Так, в Тыве объем приобретенных «антиковидных» антибиотиков за три квартала 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года вырос в 24 раза, а в Дагестане – в 15 раз. В 18 регионах рост закупок шести МНН антибиотиков превысил 300%.
Продажи антибиотиков в аптеках
По данным AlphaRM, в аптеках продажи шести МНН «антиковидных» антибиотиков за три квартала 2020 года составили 15 млрд руб., что больше на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Наибольшую долю в продажах всех антибиотиков – 10,6% – составил «Амоксиклав» (МНН амоксициллин+клавулановая кислота) компании Sandoz. На втором месте бренд «Азитромицин» (МНН азитромицин), его доля 6,1%, выпускается несколькими производителями. На третьем месте – «Сумамед» (МНН азитромицин) с долей 5,9% компании Teva.
|TOP10 корпораций на аптечном рынке антибиотиков, рекомендованных Минздравом при COVID-19, в I—III кв. 2020 года в стоимостном выражении
|Рейтинг
|Динамика
|Корпорация
|Доля рынка, %
|Прирост продаж, %
|I-III кв. 2020
|I-III кв. 2019
|I-III кв. 2019
|I-III кв. 2020
|1
|1
|—
|Novartis
|21,9
|21,6
|22
|2
|2
|—
|Astellas
|20,7
|13,4
|-19
|3
|3
|—
|Teva
|11,4
|12,5
|36
|4
|5
|1
|Вертекс
|5,4
|7,5
|72
|5
|10
|5
|Озон
|2,6
|5,5
|166
|6
|8
|2
|Sanofi
|3,9
|4,8
|53
|7
|4
|-3
|GSK
|6,4
|4,2
|-19
|8
|6
|-2
|Abbott
|5,2
|3,9
|-7
|9
|9
|—
|АВВА
|3,2
|3,1
|20
|10
|7
|-3
|Stada
|3,9
|3,0
|-5
|Источник: AlphaRM
Назначения врачей
По данным компании Ipsos, в назначениях врачей также наибольшую долю занимает «Амоксиклав». Во втором и третьем кварталах заметно выросла доля назначений «Азитромицина»: если в прошлом году доля назначений бренда не превышала 2%, то теперь она выросла на 5—6%. Если смотреть назначения врачей по диагнозам, то более чем в два раза выросла доля группы диагнозов пневмонии.
Подробнее о госзакупках и продажах в аптеках антибиотиков в регионах читайте в «ФВ» №38 от 17.11.2020
Елена Калиновская
pharmvestnik