В половине регионов удвоились закупки рекомендованных при осложнениях COVID-19 антибиотиков

Согласно данным Headway, госзакупки всех групп антибиотиков в январе – сентябре 2020 года выросли на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — c 12,9 млрд до 18,6 млрд руб. На аптечном рынке прирост скромнее.

За три квартала 2020 года продажи антибиотиков в аптеках выросли на 14%, следует из совместного исследования AlphaRM и «ФВ». Объемы розничной продажи почти в полтора раза превышают госзакупки. С января по сентябрь 2020 года в аптеках продано антибиотиков на 28,6 млрд руб., в этот же период 2019 года – на 25,1 млрд руб.

Как выросли госзакупки

Наибольший прирост госзакупок антибиотиков обеспечили группы макролидов и производных хинолона. МНН из этих групп вошли в рекомендации Минздрава по лечению COVID-19.

В схемы лечения включены шесть МНН: азитромицин, амоксициллин, амоксициллин+клавулановая кислота, кларитромицин, левофлоксацин, моксифлоксацин. Ведомство рекомендует применять антибиотики в случае присоединения бактериальной инфекции.

Общие закупки шести МНН выросли на 128%, свидетельствуют данные Headway. Больше половины регионов – 56 субъектов – закупки этих лекарств увеличили на 100% и больше. В отдельных регионах динамика закупок антибиотиков превысила 1000%. Так, в Тыве объем приобретенных «антиковидных» антибиотиков за три квартала 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года вырос в 24 раза, а в Дагестане – в 15 раз. В 18 регионах рост закупок шести МНН антибиотиков превысил 300%.

Продажи антибиотиков в аптеках

По данным AlphaRM, в аптеках продажи шести МНН «антиковидных» антибиотиков за три квартала 2020 года составили 15 млрд руб., что больше на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Наибольшую долю в продажах всех антибиотиков – 10,6% – составил «Амоксиклав» (МНН амоксициллин+клавулановая кислота) компании Sandoz. На втором месте бренд «Азитромицин» (МНН азитромицин), его доля 6,1%, выпускается несколькими производителями. На третьем месте – «Сумамед» (МНН азитромицин) с долей 5,9% компании Teva.

TOP10 корпораций на аптечном рынке антибиотиков, рекомендованных Минздравом при COVID-19, в I—III кв. 2020 года в стоимостном выражении Рейтинг Динамика Корпорация Доля рынка, % Прирост продаж, % I-III кв. 2020 I-III кв. 2019 I-III кв. 2019 I-III кв. 2020 1 1 — Novartis 21,9 21,6 22 2 2 — Astellas 20,7 13,4 -19 3 3 — Teva 11,4 12,5 36 4 5 1 Вертекс 5,4 7,5 72 5 10 5 Озон 2,6 5,5 166 6 8 2 Sanofi 3,9 4,8 53 7 4 -3 GSK 6,4 4,2 -19 8 6 -2 Abbott 5,2 3,9 -7 9 9 — АВВА 3,2 3,1 20 10 7 -3 Stada 3,9 3,0 -5 Источник: AlphaRM

Назначения врачей

По данным компании Ipsos, в назначениях врачей также наибольшую долю занимает «Амоксиклав». Во втором и третьем кварталах заметно выросла доля назначений «Азитромицина»: если в прошлом году доля назначений бренда не превышала 2%, то теперь она выросла на 5—6%. Если смотреть назначения врачей по диагнозам, то более чем в два раза выросла доля группы диагнозов пневмонии.

Подробнее о госзакупках и продажах в аптеках антибиотиков в регионах читайте в «ФВ» №38 от 17.11.2020

Елена Калиновская

pharmvestnik