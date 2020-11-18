Поаптечные поставки продукции компаний «Квадрат-С» и «ПроПродукт» начнутся через PharmaSpace

Доставкой брендов компании «ПроПродукт» и витаминов и БАД российского производителя «Квадрат-С» в аптеки займется основной логистический партнер маркетплейса PharmaSpace — фармоператор ГК «Сантэнс».

Представители «Сантэнс» уточнили, что поточечный развоз продукции будет осуществляться в более чем 300 аптечных учреждения, расположенных на территории Москвы и Московской области.

«Будущее и настоящее российского фармацевтического коммерческого сектора за прямыми отношениями между ритейлерами и производителями аптечного ассортимента, — отметил генеральный директор аптечной сети «Фарма» Александр Миронов. — Это касается и лекарственных препаратов, и БАД, и всего того, что так нужно покупателям в каждом городе и каждой аптеке нашей страны. Инструмент информационно-аналитического сопровождения PharmaSpace, через его электронный документооборот, делает такое прямое и прозрачное общение возможным для предприятий любого размера: от фармгигантов и национальных аптечных сетей до более специализированных, небольших производителей и эффективных региональных сеток».

Ранее руководитель компании «Квадрат-С» Олег Комаров заявлял, что поставки через логоператора «Сантэнс» для производителя — это «прямая и прозрачная схема мотивации аптек по показателям продаж с полки, а не по показателям закупок на склад».

«PharmaSpace продолжает достраиваться новыми модулями и дополняться необходимым функционалом, — заявил генеральный директор управляющей компании «Лекарственная экосистема», оператора PharmaSpace, Герман Иноземцев. — Мы всегда рады, когда к нашему экипажу активных и эффективных игроков присоединяются новые. PharmaSpace заселяется и увеличивает активность прямо на глазах: от недели к неделе. Уверен, что это очень полезно и выгодно всем участникам и дает нам возможность улучшить модель фармацевтического бизнеса в России в целом».

Фармацевтическая компания «Квадрат-С» производит биологически активные добавки и оригинальные витаминно-минеральные комплексы для красоты и здоровья на российском рынке. Мощность производства — более 40 млн упаковок в год.

«ПроПродукт» работает с отечественными и зарубежными производственными площадками. За три года работы компания вывела на рынок 49 брендов.

«Фарма» — крупнейшая (более 40 аптек) аптечная сеть в Рязани и Рязанской области.

Источник: ГК «Сантэнс»

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