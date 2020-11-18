Маркировка стала вызовом для фармотрасли

Два последних месяца стали испытанием для многих участников фармацевтического рынка. Многие из них все чаще сталкиваются с приостановкой логистического процесса и невозможностью осуществления операций. Компании обращались с просьбой решить проблемы последних двух месяцев, скорректировать и исправить ошибки в работе МДЛП. Оператор проекта — ЦРПТ — предпринял ряд мер, направленных на ускорение и упрощение предоставления отчетности для участников товаропроводящей цепочки.

Со стороны IT-провайдера ситуацию прокомментировал коммерческий директор PharmaTrace Сергей Денисов. «В последние месяцы практически у всех наших партнеров стало расти количество инцидентов, что могло существенно повлиять на их бизнес и фактически остановить все процессы, — рассказал он. — Нам пришлось оперативно пересмотреть модель взаимодействия с СМДЛП с целью минимизации затрат на обработку подобных ошибок по вине внешних информационных систем. Для поддержания высокого уровня сервиса, принятого в PharmaTrace, и предоставления актуальной информации нашим партнерам была создана специализированная оперативная группа, более того, мы уже увеличили внутренние ресурсы, выделяемые на решение инцидентов, а также осуществили перевод команды-support на усиленный режим работы, чтобы предоставить качественный сервис по высшим стандартам. Мы делаем все, чтобы наши партнеры чувствовали себя уверенно даже в такие непростые дни, для всего фармсообщества».

Активные игроки рынка отмечают, что команда PharmaTrace не только решает инциденты и обрабатывает обращения, но и предоставляет возможность консультаций для партнеров и для специалистов компаний-партнеров, что существенно снижает риски возникновения дополнительных финансовых затрат и сокращает риски для фармбизнеса в целом.

«Проблемы, вызванные недоступностью системы МДЛП, а также системные ошибки, безусловно, отразились на скорости наших операционных процессов, — сообщил менеджер отдела координации поставок компании Eli Lilly Евгений Перевалов. — Оказавшись в такой непростой ситуации, наша компания в который раз убеждается, что нами было принято единственно верное решение при выборе партнера в проекте по маркировке. Хотим поблагодарить команду PharmaTrace, экспертам удается предотвратить или минимизировать воздействие ошибок системы МДЛП на бизнес-операции Eli Lilly даже в таких сложных условиях. Благодаря возможностям решения CTT, мы решаем глобальные задачи, которые ставит перед нами «маркированная реальность».

Риски, связанные со сложностями адекватного функционирования СМДЛП в ее нынешней архитектуре и алгоритме действий, вызывают озабоченность уже на уровне руководства страны, подчеркнул генеральный директор компании «Лекарственная экосистема», управляющей компанией PharmaTrace, Герман Иноземцев. «Хотя и запоздало, мы видим ряд шагов для разрешения кризиса, — добавил он. — К счастью, это дает еще немного времени фармкомпаниям, дистрибуторам и фармритейлу для налаживания и подключения адекватных сервисов и систем. Многие компании уже поняли, что нанесение «марки» на упаковку, это не единственная важная компетенция в вопросе. Передача, получение, а главное грамотная обработка и использование огромного объема данных — вот значимое умение в новой цифровой реальности фармацевтического рынка России и мира».

Источник: PharmaTrace

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