Purdue Pharma выплатит 8,3 млрд долл. за опиоидный кризис

Purdue Pharma должна будет выплатить американскому правительству 8,3 млрд долл. по делу о вспышке опиоидной зависимости.

Фармацевтическая компания Purdue Pharma по решению суда обязана выплатить правительству США 8,3 млрд долл. Ее обвиняют в продвижении препарата «Оксиконтин», вызывавшего сильное привыкание среди американцев. Многие из заявителей исков хотят, чтобы компания была продана, а владеющей ею семье Саклер были назначены крупные штрафы.

В середине 90-х годов, компания развернула маркетинговую кампанию, убеждая врачей в необходимости расширить перечень случаев, при которых можно назначать опиоиды. Кроме того, Purdue Pharma уверяла, что препарат вызывает привыкание менее чем у 1% пациентов. Впоследствии другие компании начали продвигать похожие препараты, что привело к вспышке опиоидной зависимости.

Николай Соколов

pharmvestnik