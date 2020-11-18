GSK отозвала невостребованную форму препарата «Аугментин»

В первой половине ноября Минздрав отменил регистрацию 13 лекарственных средств, среди которых препарат компании GSK «Аугментин».

Отзыв с рынка препарата «Аугментин»

Минздрав отменил регистрацию таблеток с модифицированным высвобождением «Аугментин СР» в дозировке 1000 мг+62,5 мг с регистрационным удостоверением ЛСР-001522/08 от 14.03.2008г. Информация размещена на портале Государственного реестра лекарственных средств.

«Отозванная форма снята с производства по всему миру, в последние месяцы ее поставки не осуществлялись. Все формы препарата, востребованные в госпитальном сегменте и в ритейле, по-прежнему поставляются и доступны в России», — говорится в комментарии компании GSK, поступившем в «ФВ».

Решение принято на основании заявления владельца регистрационного удостоверения на препарат — ЗАО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» (Россия). Как сообщал «ФВ», в сентябре компания отозвала последнюю лекарственную форму препарата «Зантак».

По данным реестра, таблетки «Аугментин» остались зарегистрированы в других дозировках, также препарат доступен в форме порошка для приготовления суспензии. Представляет собой антибиотик широкого спектра действия в комбинации с ингибитором бета-лактамаз (амоксициллин + клавулановая кислота).

Другие отзывы начала ноября

Помимо «Аугментина» в период с 1 по 13 ноября отозваны следующие лекарственные препараты:

«Актиферрин», капсулы (П N015041/02 от 15.12.2008г.), Тева Фармацевтические Предприятия Лтд., Израиль; «Актиферрин композитум», капсулы (П N014776/01 от 08.12.2008г.), Тева Фармацевтические Предприятия Лтд., Израиль; «Д3-Капелька», капли для приема внутрь (ЛП-003990 от 01.12.2016г.), Тева Фармацевтические Предприятия Лтд., Израиль; «Парацетамол-Хемофарм», таблетки шипучие (П N015337/01 от 09.04.2010г.), Хемофарм А.Д., Сербия; «Парацетамол-С-Хемофарм», таблетки шипучие (П N015050/01 от 10.09.2008г.), Хемофарм А.Д., Сербия; «Ибупрофен-Хемофарм», таблетки шипучие (П N015343/03 от 26.08.2009г.), Хемофарм А.Д., Сербия; «Интал», аэрозоль для ингаляций (П N013684/01 от 17.03.2008г.), Лаборатории Авентис, Франция; «Бленамакс», лиофилизат (П N012754/01 от 20.05.2009г.), Тева Фармацевтические Предприятия Лтд., Израиль; «Династат», лиофилизат (П N015824/01 от 28.12.2009г.), Пфайзер Инк., США; «Эфевелон ретард», таблетки (ЛСР-003781/09 от 18.05.2009г.), АО «Актавис Групп», Исландия; «Метопролол», таблетки (ЛСР-003093/08 от 24.04.2008г.), Хемофарм А.Д., Сербия; «Имигран», таблетки (П N011752/01 от 18.05.2010г.), ЗАО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг», Россия.

Анастасия Теслина

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