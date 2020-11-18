В Австралии за $720 млн построят завод по производству вакцин

Федеральное правительство Австралии инвестирует более $720 млн США в строительство завода по производству вакцин и противоядий в южной части континента. Возведение объекта планируется завершить в 2026 году. Федеральное правительство Австралии инвестирует более $720 млн США в строительство завода по производству вакцин и противоядий в южной части континента. Возведение объекта планируется завершить в 2026 году.

Об этом со ссылкой на телеканал SBS сообщило информационное агентство ТАСС. В правительстве Австралии отметили, что это будет «крупнейший в Южном полушарии завод по производству вакцин». Строительство новых производственных мощностей начнется в 2021 году в Мельбурне, на базе национальной биотехнологической компании CSL Limited.

Субсидии будут выделены компании Seqirus – принадлежащему CSL Limited производителю вакцин против гриппа и антидотов к ядам наиболее опасных австралийских змей, медуз и нескольких видов пауков.

По словам премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, инвестиционный пакет будет способствовать тому, что страна сможет «сосредоточиться на проблемах, вызванных пандемией, в сферах здравоохранения и экономики». «Это укрепит медицинскую отрасль Австралии и даст нам возможность разрабатывать вакцины тогда, когда они понадобятся. Это инвестиции в нашу национальную безопасность в сфере здравоохранения и гарантия защиты от будущих пандемий», – подчеркнул Моррисон.

Согласно статистике, ежегодно в Австралии от укуса ядовитых животных и насекомых госпитализируют около 3 тысяч человек.

По данным на 16 ноября, в Австралии зафиксировано 27 745 случаев заражения COVID-19, 907 человек погибли. Полностью вылечились от инфекции 25 317 человек.

В начале сентября в правительстве Австралии сообщали, что планируется получить первые партии потенциальной вакцины против COVID-19 в январе 2021 года – от австралийской CSL и англо-шведской AstraZeneca. Отмечалось, что Австралия на них потратит в общей сложности $1,24 млрд на почти 85 млн доз вакцин.

CSL – глобальная биотехнологическая компания, разрабатывающая и производящая вакцины и жизненно важные лекарственные средства, в том числе для лечения гемофилии и иммунодефицита. Компания основана в 1916 году в Мельбурне. Выручка CSL за 2019 год составила $8,5 млрд, прибыль – $1,92 млрд.