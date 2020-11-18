За девять месяцев 2020 года больше всего на госзакупках лекарств заработал BIOCAD

За три квартала 2020 года власти и лечебные учреждения приобрели препаратов на 464 млрд рублей — это на 10% больше, чем год назад, передает «Коммерсант» со ссылкой на аналитическую компанию DSM Group.

За девять месяцев 2020 года больше всего на госзакупках лекарств заработал «Биокад». За этот период компания продала государству препаратов на общую сумму 24,3 млрд рублей — рост составил 13% год к году. По итогам трех кварталов этого года доля «Биокада» на рынке госзакупок составила 5,3%, год назад — 5,1%.

Второе и третье места в рейтинге крупнейших поставщиков лекарств делят немецкая Merck, у которой объем госзакупок за девять месяцев этого года достиг 23,1 млрд руб., что на 39% больше, чем год назад, и американская Johnson & Johnson (21,2 млрд руб., рост составил 5% год к году). Сейчас доли этих компаний в госсегменте составляют 5,1% и 4,7% соответственно.

Фармкомпании, участвующие в госзакупках, больше всего смогли заработать на продажах препаратов для лечения рака, говорит директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Это подтверждается и данными исследования DSM, где указывается, что на долю таких лекарств при прямых закупках лечебными учреждениями пришлось 30,4%, при закупках по региональным льготам — 25,8%. Онкопрепараты и самые дорогие: средневзвешенная цена упаковки в январе—сентябре этого года составила 8,5 тыс. руб. В январе—сентябре этого года общий объем госзакупок лекарства для лечения рака достиг 180,6 млрд руб., что на 23 млрд руб. больше, чем за девять месяцев 2019 года, уточнили в DSM Group.

В «Биокаде» заявили, что рост выручки компании обеспечили закупки государством бевацизумаба, трастузумаба и ритуксимаба (используются в лечении онкологических заболеваний). По подсчетам Headway Company, в 2019 году «Биокад» реализовал эти препараты в рамках госзакупок на 18,5 млрд руб., а по итогам трех кварталов 2020 года — на 19,9 млрд руб.

В этом году государство стало закупать препараты и для лечения COVID-19. Так, «Биокад» в 2020 году вывел на рынок новый препарат «Илсира» (левилимаб) от ревматоидного артрита, проходивший испытания для лечения коронавирусной инфекции. К началу ноября объем госзакупок этого препарата составил 450 млн руб.

Отличительная черта третьего квартала 2020 года — заметный рост закупок у единственного поставщика: доля таких тендеров составила 29,4%, подсчитали в Headway Company.

gmpnews