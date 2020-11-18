Экспорт московской фармпродукции за восемь месяцев увеличился на 32%

Экспорт московской фармацевтической продукции за восемь месяцев текущего года увеличился на 32% и составил $197,8 млн. В прошлом году этот показатель немного превысил $150 млн.

«Столичный экспорт фармацевтической продукции устойчиво растет с 2017 года. Тогда он был равен 211,81 миллиона долларов, в 2018-м вырос на 19 процентов до показателя 252,12 миллиона долларов, а в 2019-м прибавил еще четыре процента, составив 261,95 миллиона долларов. В этом году в сравнении с аналогичным периодом прошлого экспорт также продолжает расти, за восемь месяцев 2020 года фармацевтическая продукция столицы была поставлена в 91 страну мира на общую сумму 197,8 миллиона долларов», — сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Основные поставки были сделаны в страны ближнего зарубежья. На европейском рынке столичную фармацевтическую продукцию охотнее всего закупала Финляндия. Сюда импортировали товаров на сумму $3,69 млн, что на 34% больше, чем в прошлом году. Также высокий спрос наблюдался со стороны Италии с показателем $3,17 млн и ростом на 342%.

Импортером-лидером стал Узбекистан, который приобрел продукцию на $28,12 млн. Это на 12% больше, чем за тот же период прошлого года. На втором месте — Белоруссия с показателем $25,22 млн и положительной динамикой: рост составил 22%. На третьем месте находится Казахстан. Эта страна закупила продукции на 15% больше, чем за восемь месяцев прошлого года, а сумма поставок составила $23,14 млн.

«Половина столичного экспорта фармацевтической продукции приходится на лекарственные средства, расфасованные в упаковки для розничной продажи, общая сумма составляет 98,86 миллиона долларов, что на 75 процентов выше, чем за аналогичный период прошлого года. Также положительной динамикой отметились иммунологические продукты, предназначенные для розничной продажи, — их экспорт вырос на 42 процента и составил 9,56 миллиона долларов», — сказал руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

gmpnews