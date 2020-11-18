«Вектор» получил разрешение на исследование «ЭпиВакКороны» среди детей и пожилых

«Вектор» планирует в декабре начать исследования эффективности вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» среди подростков от 14 до 17 лет, а также провести пострегистрационные испытания вакцины на добровольцах старше 60 лет.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» планирует в декабре начать исследования эффективности вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» среди подростков от 14 до 17 лет. Об этом сообщил гендиректор центра Ринат Максютов на виртуальном симпозиуме «Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19». По его словам, разрешение получено вчера, 16 ноября.

«Суммарно планируется проведение независимых следующих пострегистрационных клинических исследований <…> на детях возраста 14–17 лет на 100 добровольцах», — сказал Максютов (цитата по ТАСС).

Гендиректор центра также сообщил, что пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса проведут на 150 добровольцах старше 60 лет. «Суммарно планируется проведение независимых следующих пострегистрационных клинических исследований: это исследования в рамках открытого контролируемого исследования безопасности, реактогенности, иммуногенности на добровольцах старше 60 лет на 150 добровольцах. Разрешение уже получено от 16 ноября текущего года, то есть вчера», — сказал глава «Вектора (цитата по ТАСС).

Кроме того, планируется также провести многоцентровое плацебо-контролируемое исследование на добровольцах старше 18 дет на 3 тыс. добровольцах, при необходимости с переходом на 40 тыс. добровольцев.

Максютов также сообщил, что вся вакцина «ЭпиВакКорона» будет бесплатна для россиян. По его словам, об экспорте вакцины можно будет говорить после запуска масштабного производства.

Минздрав зарегистрировал вторую вакцину для профилактики коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» 13 октября. Об этом сообщила 14 октября вице-премьер Татьяна Голикова на очередном совещании у Президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Елена Сидорова

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