Sun Pharma адаптировала работу медицинских представителей к новой реальности

О новом подходе к визитной активности медицинских представителей Sun Pharma во время пандемии рассказала руководитель направления по обеспечению эффективности полевых сил Юлия Гордеева.

Медицинские представители компании Sun Pharma в числе первых вернулись к личной, живой, работе с фармацевтами и врачами и при этом компания смогла учесть региональные требования к соблюдению режима дистанционной работы, отметила она. В период самоизоляции Sun Pharma не прекратила визиты, а, скорее, перевела их в безопасный формат общения.

«Мы знали, что около 60% партнеров готовы общаться дистанционно, — подчеркнула Юлия Гордеева. — Поэтому к первым удаленным визитам медицинские представители приступили, понимая , сколько клиентов доступно и какие каналы связи для них комфортны».

Представитель компании перечислила меры, направленные на повышение эффективности удаленных визитов:

анализ того, какие навыки и элементы наиболее востребованы при удаленном визите;

обновленный и доработанный контент визитов и презентаций с фокусом на телефонную коммуникацию и вебинары федерального уровня;

серия тренингов с экспертом по дистанционной коммуникации;

изменение отчетности и оценки навыков.

«Важно, что в процессе запуска новой активности мы постоянно анализировали обратную связь от наших медицинских представителей и оперативно вносили коррективы , — резюмировала Юлия Гордеева. — Для периода перехода на новый формат работы норматив визитов был пересмотрен в соответствие с изменившейся реальностью, а на летний период, когда многие врачи недоступны для визитов, мы планово увеличили количество визитов в аптеки и к врачам других специализаций, готовых к взаимодействию. Таким образом, был обеспечен необходимый уровень визитного давления (Call pressure) и возможность выполнения KPI по активности для медицинских представителей. Вместе со всем фармацевтическим рынком мы ждем возвращения к привычной жизни, где у нас будет возможность вновь проводить цикловые конференции и общаться с коллегами в очном режиме».

Источник: Sun Pharma

pharmvestnik