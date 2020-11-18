Минздрав Хакасии сорвал доставку препаратов для лечения COVID-19

В Хакасии сорвали поставки противовирусных препаратов и антибиотиков. Минздрав не смог проконтролировать действия транспортной компании в аэропорту Москвы. Сейчас ведомство организует рейс для доставки лекарств.

Рейс с партией антибиотиков и противовирусных препаратов должен был прибыть в аэропорт Абакана утром 17 ноября. Однако лекарства остались в аэропорту Москвы. «Сегодня произошел срыв поставки медикаментов для лечения амбулаторных больных: транспортная компания не отгрузила их в аэропорту Москвы. Причина – отсутствие контроля со стороны должностных лиц Минздрава Хакасии. Министерству здравоохранения поставлена задача разобраться в ситуации, принять меры к виновным и организовать доставку медикаментов в республику в кратчайшие сроки», – рассказала на бирфинге пресс-секретарь регионального оперштаба Наталья Чудина.

Минздрав объяснил происшествие «технической задержкой», отметив, что сейчас груз находится в Шереметьево.

«Препараты готов к отправке и самым ближайшим рейсом будут доставлены в Абакан. Cейчас Министерством здравоохранения Хакасии организуется рейс для доставки лекарственных препаратов», – цитирует заместителя министра здравоохранения Анну Прижегодскую пресс-служба ведомства. Она пообещала, что 18 ноября медикаменты поступят в республику, будут доставлены на склад ГБУ РХ «Ресфармация», а оттуда в медорганизации региона.

До этого почти неделю власти Хакасии не могли решить, как оперативно закупить препараты на 20 млн руб., выделенных из федерального бюджета. После приезда полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло препараты были закуплены без торгов у единственного поставщика.

Ольга Коберник

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