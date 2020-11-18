Минздрав Забайкалья рассказал о замене препаратов для лечения COVID-19 аналогами

Из-за дефицита лекарств для лечения пациентов с COVID-19 в Забайкальском крае врачи будут применять аналоги препаратов, утвержденных федеральными клиническими рекомендациями.

Минздрав Забайкальского края утвердил список аналоговых препаратов, которые врачи смогут назначать пациентам с коронавирусом. Это связано с дефицитом медикаментов, утвержденных федеральными клиническими рекомендациями, сообщает пресс-служба ведомства.

«В клинический протокол введены препараты, которые имеют аналогичный эффект действия медикаментам, указанным в федеральных клинических рекомендациях. Таким образом, в условиях сложившегося дефицита медикаментов мы предоставляем пациенту и врачу возможность выбора при одинаковой результативности лечения», – говорит главный инфекционист Минздрава региона Елена Аранина.

Вместо противовирусного средства интерферона в назальной форме предлагается использовать тот же препарат в суппозиториях. Парацетамолу альтернативой, как жаропонижающие средства могут стать ибупрофен и кетопрофен. Вместо азитромицина как антибактериального средства врачи смогут назначать кларитромицин и джозамицин, а вместо дексаметазона в качестве противовоспалительного средства преднизолон и метилпреднизолон. Отмечается, что прием аналогов возможен только в дозировке и в режиме, прописанными врачом.

Ранее на амбулаторное лечение пациентов с коронавирусом Забайкалью было выделено из федерального бюджета более 39 млн руб. Поставка лекарств ожидается до конца ноября – начала декабря.

pharmvestnik