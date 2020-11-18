ПАО «Протек» решило стать непубличным обществом

ПАО «Протек» планирует отказаться от «публичного» статуса, выяснил «ФВ» при изучении отчета о собрании акционеров. В таком случае у общества будет право не раскрывать информацию о финансовой отчетности.

ПАО «Протек» планирует отказаться от статуса публичной компании. Соответствующее решение было приняты на собрании акционеров, прошедшем 13 ноября. Акционеры единогласно проголосовали и за делистинг всех акций общества.

От ПАО к АО

Отчет о результатах собрания акционеров ПАО «Протек» был опубликован в системе СПАРК. Акционеры приняли решение обратиться в Банк России с заявлением об освобождении «Протек» от обязанности раскрывать информацию о ценных бумагах, предусмотренную законодательством РФ. В устав общества планируется внести изменения, чтобы исключить указание на его публичность, следует из отчета по итогам собрания.

Акционеры также единогласно проголосовали за инициативу обратиться в ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» с заявлением о делистинге всех акций.

«Протек» отказался комментировать результаты собрания. «ФВ» направил запрос в Московскую биржу.

Что это значит

«Листинг на бирже означает, что определенный процент акций компании доступен неограниченному кругу лиц. Получается, «Протек» это больше не нужно», — пояснил «ФВ» управляющий партнер юридической фирмы Lidings Андрей Зеленин.

«Они уже выкупили свои акции из свободного обращения и работают в «закрытом» режиме, среди заранее определенного круга акционеров», — рассуждает он. В таком случае соблюдение требований к публичной компании в части раскрытия отчетности теряет смысл, резюмирует Зеленин.

Уход с биржи и выкуп акций

В этом году «Протек» ушел с биржи и начал выкупать собственные акции. С 20 июля 2020 года акции ПАО «Протек» исключены из индексов Московской биржи в связи с требованием компании о выкупе ценных бумаг (в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»), следует из данных сайта Московской биржи.

Согласно закону об акционерных обществах, АО обязано раскрывать информацию в открытом доступе в двух случаях: если в обществе более 50 акционеров или оно публично разместило облигации или иные эмиссионные ценные бумаги (кроме конвертируемых в акции).

Сейчас в «Протек» меньше 50 акционеров и нет размещенных облигаций. Согласно ежеквартальному отчету ПАО «Протек» (III квартал), на период по 20 мая 2020 года акциями общества владели около 4 тыc. человек. Но после их выкупа число акционеров сократилось.

По данным квартального отчета, на 30 октября 2020 года в ПАО «Протек» числится три акционера:

Якунин Вадим Сергеевич (доля участия — 24,4203%)

ООО «ПРОТЕК» (доля участия — 59,2804%)

ЗАО «Центр внедрения «ПРОТЕК» (доля участия — 16,2993%).

ПАО «Протек» — головная компания фармацевтического холдинга «Протек». Одна из крупнейших фармацевтических компаний России.

Руслан Мавлиханов

pharmvestnik