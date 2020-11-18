Pfizer рассмотрит возможность регистрации в России вакцины от COVID-19

Pfizer рассмотрит возможность подачи заявки на регистрацию совместной с немецкой BioNTech вакцины от COVID-19 в России.

Американская фармкомпания Pfizer рассмотрит возможность подачи заявки на регистрацию кандидатной вакцины против COVID-19 в России после получения результатов клинических исследований, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов рассказал агентству, что Россия рассмотрит документы Pfizer на регистрацию вакцины в установленном порядке, если они поступят. Глава Минздрава Михаил Мурашко в начале ноября говорил, что компания не обращалась с заявлением о регистрации вакцины от коронавируса в России.

Pfizer сообщала, что вакцина во время третьей фазы испытаний, в которой приняли участие 40 тыс. человек, показала более чем 90-процентную эффективность. Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург говорил о том, что у Pfizer могут возникнуть проблемы с логистикой, так как их вакцина должна храниться при температуре не выше -70° C. Вакцина «Спутник V», по его словам, хранится при -18 °C.

16 ноября «ФВ» писал, что компания Moderna заявила, что ее вакцина от COVID-19 mRNA-1273 смогла выработать иммунитет к коронавирусу у 94,5% участников промежуточного исследования. Основным преимуществом mRNA-1273 являются условия хранения, которые не требуют очень низких температур.

11 ноября сообщалось, что Европейская комиссия заключила с компаниями Pfizer и BioNTech соглашение на поставку 300 млн доз экспериментальной вакцины против коронавируса. Сделка предусматривает поставку 200 млн доз с возможностью дополнительно закупить еще 100 млн.

Елена Сидорова

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