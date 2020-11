Глава «Вектора» пообещал бесплатную вакцину для россиян Pfizer рассмотрит возможность регистрации в России вакцины от COVID-19 » Вакцина Moderna стала самой дорогой из кандидатных Moderna начала переговоры о ценах и объемах поставок с европейскими странами после объявления об эффективности вакцины от коронавируса в 94,5%. Ее цена установлена в 25 долл. за одну дозу – это самая высокая цена среди кандидатных вакцин. Согласно июльским соглашениям, будет поставлено 80 млн вакцин в ЕС, но условия могут измениться. Европейская комиссия ведет переговоры с биотехнологической компанией Moderna о поставке ее высокоэффективной вакцины от COVID-19 по цене ниже 25 долл. за дозу. Об этом заявил официальный представитель ЕС, не раскрывший дополнительные детали из-за конфиденциальности сделки, пишет Reuters. Как сообщается, соглашение будет заключено уже в конце этой недели. Договоренности касательно цены и обязательств сторон уже достигнуты и дискуссии в основном ведутся касательно юридических формулировок договора. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) уже начало обзор вакцины, разработанной компанией. Согласно внутренним европейским документам, переговоры между ЕС и компанией о поставках вакцины начались еще в июле этого года, когда и была установлена цена в 25 долл. за дозу, что делает ее самой дорогой из имеющихся вакцин от коронавирусной инфекции на сегодняшний день. В августе стороны договорились о поставке 80 млн доз вакцины с возможностью покупки еще 80 млн, пишет The Guardian. При этом цена за одну дозу для США составила 15 долл. за дозу. Великобритания сегодня, 17 ноября, объявила о заключении соглашения с Moderna о предоставлении ей пяти миллионов доз вакцины от COVID-19, сообщает Reuters. В августе Соединенные Штаты заключили договор с Moderna на сумму 1,5 млрд долл. о поставках 100 млн доз вакцин c возможностью покупки еще 400 млн. До конца этого года страна получит 20 млн доз для вакцинации 10 млн человек (для прохождения курса вакцинации необходимо получить две дозы), сообщает The New York Times. Помимо, США и ЕС, контракт с биотехнологическим производителем имеют Япония, Канада, Швейцария, Катар и Израиль. Pfizer и BioNTech также достигли на прошлой неделе соглашения с ЕС о поставках вакцин по цене 19,50 долл., добавив, что стоимость была снижена благодаря финансовой поддержке, предоставленной ЕС, в частности Германией, для разработки вакцины, сообщил FT участник переговорного процесса. Помимо этого, ЕС имеет договоры о поставках с AstraZeneca, Johnson & Johnson (летом было достигнуто соглашение о поставках 100 млн доз вакцины по цене 10 долл. за дозу) и Sanofi. ЕС также объявил о новой сделке с немецкой биотехнологической фирмой CureVac о поставках 405 млн доз вакцин от COVID-19. Огромный спрос на вакцины требует увеличения производственных мощностей, в связи с чем швейцарская фармацевтическая, биотехнологическая компания Lonza обязалась оказать поддержку Moderna и ежегодно производить ингредиенты для создания 400 млн доз mRNA-1273 на своих заводах в США и Швейцарии. Сама компания Moderna планирует к 2021 году выйти на уровень производства от 500 млн до 1 млрд доз ежегодно. Ажиотаж вокруг компании Moderna возник после публикации промежуточных результатов исследования ее экспериментальной вакцины от COVID-19 mRNA-1273, доказавшей свою эффективность в 94,5% на 95 добровольцах, став серьезным конкурентом Pfizer и BioNTech. Их кандидатная вакцина эффективна более чем на 90%, но имеет сильный недостаток: вакцину Pfizer требуется хранить при температуре -70° C, в то время как mRNA-1273 можно хранить при температуре -2–8° C в течение 30 дней и при температуре -20 °C на протяжении шести месяцев. На фоне новости о высокой эффективности вакцины Moderna акции компании подскочили более чем на 8%, достигнув отметки в 97 долл. В целом, с 2018 года акции продемонстрировали рост на 325% на торгах. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не торопится объявлять победу над COVID-19, поздравив Moderna с успешными результатами, но предупредив, что, во-первых, в первой половине 2021 вакцину получит лишь ограниченное количество людей, входящих в группу риска; во-вторых, остается много вопросов относительно продолжительности действия вакцины, воздействия вакцин на различные группы населения, побочных эффектах по прохождении некоторого времени и т.д. Поэтому сейчас не время «почивать на лаврах».

