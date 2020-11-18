Глава «Вектора» пообещал бесплатную вакцину для россиян

Вакцина против коронавируса «ЭпиВакКорона» будет бесплатной, сообщил глава центра «Вектор». По его словам, об экспорте вакцины можно будет говорить после запуска масштабного производства.

Вся вакцина, которая производится в Государственном научном центре (ГНЦ) вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, будет бесплатна для граждан РФ, сказал генеральный директор ГНЦ Ринат Максютов. В июне директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург выражал надежду, что прививки вакциной «Спутник V» также будут бесплатными для населения.

«Ни о какой коммерческой продаже данной вакцины не может быть и речи. То есть вся вакцина, которая будет производится, она будет бесплатна для населения РФ», — сказал Максютов на виртуальном симпозиуме «Пандемия COVID-19: вызов современной науке» (цитата по ТАСС).

Максютов отметил, что об экспорте вакцины можно будет говорить только, когда будет запущено масштабное производство с достаточным количеством доз не только для населения России, но и других стран.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, выступая 23 октября по видеосвязи на Евразийском экономическом форуме, сообщил, что вакцинация от коронавируса для россиян будет бесплатной после наработки больших объемов препаратов.

«Используя различные технологии мы можем использовать и разные мощности под производство [различных вакцин]. Это позволит иметь определенный ассортимент. Причем вакцинация от коронавируса бесплатная [станет] доступна для граждан с момента, как только будут запущены большие объемы производства», — заявил глава Минздрава (цитата по ТАСС).

В начале ноября «ФВ» писал о том, что власти Москвы планируют выделить в 2021 году из городского бюджета на профилактику инфекционных заболеваний 12,7 млрд руб., из которых 10 млрд уйдут на массовую вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

Фото: sco-russia2020.ru

Елена Сидорова

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