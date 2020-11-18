В ВОЗ признали вакцинацию недостаточной для победы над пандемией COVID-19

Глава ВОЗ заявил, что вакцинация не должна стать заменой всех других инструментов в борьбе с COVID-19. По его словам такие меры, как отслеживание контактов с заболевшими и тестирование на заражение, должны применяться и после глобального распространения вакцины.

Вакцина имеет решающее значение для борьбы с пандемией COVID-19, считает глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Однако эти препараты должны дополнить, а не заменить другие меры по борьбе с коронавирусом, написал он в Twitter.

Необходимо будет продолжить наблюдение за распространением вируса, тщательно заниматься всеми случаями заражения и отслеживать контакты с заболевшими людьми, применяя при необходимости карантинные меры. Также Гебрейесус считает, что необходимо и дальше вовлекать различные сообщества в борьбу с пандемией и убеждать людей принимать меры предосторожности.

«Первоначальный запас вакцины от COVID-19 будет ограничен, поэтому приоритет будет отдан работникам здравоохранения, пожилым людям и представителям других групп риска», – отметил он.

Ранее ВОЗ сообщила о том, что ведет переговоры с Центром Гамалеи по поводу внесения его вакцины «Спутник V» в список одобренных для применения препаратов. Если препарат будет соответствовать всем необходимым критериям, ВОЗ сможет рекомендовать его для использования во всех странах, входящих в организацию.

Николай Соколов

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