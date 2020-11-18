«ФК Пульс» стала лидером рейтинга российских фармдистрибьюторов по итогам 9 месяцев 2020 года

Компания «Пульс» заняла первое место в рейтинге фармдистрибьюторов DSM Group по итогам 9 месяцев 2020 года. Ее рост за этот период составил 11%. Это позволило компании сохранить за собой первую строчку рейтинга и занять долю в 13,8% по рынку в целом. В коммерческом сегменте доля «Пульса» заметно выше – 20,6%.

Рейтинг дистрибьюторов за 9 месяцев 2020 года

Примечание: «-» не входят в ТОП-20 на коммерческом рынке.

По итогам 9 месяцев 2020 года совокупная доля 10 крупнейших дистрибьюторов на фармацевтическом рынке составила 69,7%. Концентрация в коммерческом (аптечном) сегменте заметно выше и составляет 89%.

Емкость рынка в ценах дистрибьюторов за январь — сентябрь 2020 года составила 1269 млрд руб., что на 10,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Эта цифра ниже прироста ТОР10 дистрибьюторов за 9 месяцев 2020 года к 9 месяцам 2019 года – совокупно десятка выросла на 13,8%. Основной вклад – это государственный сегмент (больничные закупки и поставки по льготным программам); компании, которые имеют заметную долю продаж в этом сегменте, растут более высокими темпами.

Источник: ФК Пульс

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