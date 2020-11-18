Amazon запустил сервис заказа и доставки рецептурных препаратов

Американский онлайн-ритейлер Amazon объявил о запуске собственной интернет-аптеки Amazon Pharmacy, в которой можно будет купить препараты, продающиеся по рецепту, и оформить доставку. Подписчикам Amazon Prime будет доступна бесплатная доставка и различные скидки. Американский онлайн-ритейлер Amazon объявил о запуске собственной интернет-аптеки Amazon Pharmacy, в которой можно будет купить препараты, продающиеся по рецепту, и оформить доставку. Подписчикам Amazon Prime будет доступна бесплатная доставка и различные скидки.

Сервис на первом этапе будет доступен в 45 штатах. Для покупки рецептурных препаратов в Amazon Pharmacy пользователи должны внести данные страховки и рецепта, который может предоставить сам врач, а может перенаправить из другой аптеки пациент, если назначение там уже использовалось. В то же время некоторые лекарства, торговля которыми в США контролируется особенно строго, купить в Amazon Pharmacy не получится. К этой категории, например, относятся многие опиоидные препараты.

Через Amazon Pharmacy можно будет в режиме онлайн проконсультироваться с фармацевтами. Компания уверяет, что такая опция будет доступна круглосуточно.

Amazon проявила интерес к розничному фармрынку в 2018 году, когда за $1 млрд купила онлайн-аптеку PillPack, поставляющую рецептурные лекарства пациентам с хроническими заболеваниями.

Годовой объем розничных продаж аптечной продукции в США оценивается в $300 млрд. По прогнозам Amazon, к 2025 году выручка интернет-аптек по всему миру достигнет $131 млрд. По данным Statista, рынок рецептурных средств в 2020 году может составить $904 млрд, а к 2025 году увеличиться до $1,3 трлн.

После запуска Amazon Pharmacy акции многих американских аптечных сетей упали: у крупнейшей в США аптечной сети Walgreens Boots Alliance – на 9%, у CVS Health – на 7,3%, у Rite Aid 3 – на 14%. Акции Amazon на сегодняшний день выросли на 1%.

В 2019 году Amazon запустила для своих работников сервис AmazonCare, предлагающий как очные медуслуги, так и телемедицинские консультации. Теперь в отрасли от Amazon ждут запуска этого сервиса на широкую аудиторию, отмечает издание TechCrunch.

В декабре 2019 года Amazon вступила в коллаборацию со швейцарской Novartis по использованию IT-компетенций компании с целью оптимизации производства и дистрибуции новых лекарственных средств, что позволило Novartis прогнозировать и отслеживать все этапы товаропроводящей цепочки, выявляя потенциальные риски.