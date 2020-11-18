Алтайские дистрибьюторы медизделий не смогли оспорить решение о сговоре на торгах

Трое поставщиков медизделий из Алтайского края – ООО «ЛабМед», ООО «Медснабгрупп», ООО «Медимком-Алтай», в декабре 2018 года признанные УФАС виновными в картельном сговоре при поставках в медучреждения региона, – не смогли оспорить решение регулятора. В марте 2020 года вердикт аннулировал Арбитражный суд Алтайского края, однако апелляция и кассация подтвердили законность решения антимонопольной службы.

Дело было возбуждено в июле 2018 года после обращения в УФАС представителей Краевой клинической больницы. В результате расследования ведомство посчитало, что компании на аукционах по поставке медизделий в региональные медучреждения на общую сумму 6 млн рублей реализовали схему «таран»: добросовестные конкуренты дезориентировались и выдавливались с торгов с помощью ценового «демпинга» по резкому снижению выставленной стоимости лотов. Однако заявки таких участников не содержали полного пакета документов и затем отклонялись заказчиками. В результате победа в аукционе доставалась одному из участников соглашения по максимально высокой цене. Согласно решению УФАС, заявки участников были идентичны и изготовлялись одновременно, кроме того, при торгах использовался один и тот же e-mail и IP-адрес.

В декабре 2018 года ООО «ЛабМед», ООО «Медснабгрупп» и ООО «Медимком-Алтай» были признаны виновными в заключении и реализации антиконкурентного соглашения, которое привело к поддержанию цен на торгах на поставку медицинских изделий для нужд медучреждений Алтайского края (п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона «О защите конкуренции»), а материалы дела были переданы для назначения административного штрафа.

Компании оспорили решение УФАС в Арбитражном суде Алтайского края. В марте 2020 года суд признал решение недействительным, посчитав, что ведомством не доказана причинно-следственная связь между действиями заявителей по снижению цены контракта, не установлены доказательства получения какой-либо материальной выгоды, а в решении антимонопольного органа отсутствует указание на то, какую цель преследовало каждое общество-участник.

Однако УФАС обжаловало решение в апелляции, и в июле 2020 года Седьмой арбитражный суд отменил решение нижестоящей инстанции. В ноябре 2020 года Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в кассации подтвердил правомерность решения УФАС.

При этом ООО «Медимком-Алтай» продолжает оспаривать в Арбитражном суде штраф в размере 580 тысяч рублей, полученный по делу о картельном сговоре. Ближайшее заседание назначено на 20 ноября 2020 года.