Шведская Sobi локализует препарат для лечения гемофилии на «Скопинфарме»

Шведская фармкомпания Sobi подписала соглашение о локализации эфмороктокога альфа (ТН Элоктейт) на мощностях входящего в «Фармимэкс» завода «Скопинфарм» в Рязанской области. Препарат применяется для лечения гемофилии А. Шведская фармкомпания Sobi подписала соглашение о локализации эфмороктокога альфа (ТН Элоктейт) на мощностях входящего в «Фармимэкс» завода «Скопинфарм» в Рязанской области. Препарат применяется для лечения гемофилии А.

На первом этапе эфмороктоког альфа будет локализован до стадии вторичной упаковки и выпускающего контроля качества.

Эфмороктоког альфа – рекомбинантный фактор крови VIII пролонгированного действия. Препарат зарегистрирован в России в январе 2020 года, но через гостендеры пока не закупался, в ЖНВЛП не входит.

В России около 6,4 тысячи пациентов с гемофилией А. Препараты для лечения этого заболевания закупаются Минздравом по программе «14 высокозатратных нозологий». В 2019 году ведомство закупило препаратов от гемофилии на 17,5 млрд рублей.

Sobi специализируется на лечении редких заболеваний в области гематологии и иммунологии. Выручка компании за 2019 год составила 14,2 млрд шведских крон ($1,6 млрд), чистая прибыль – 3,3 млрд ($382 млн). Продажи эфмороктокога альфа в мире за год составили 4,5 млрд ($521 млн).

В сентябре 2018 года СП шведской Octapharma и «Фармимэкса» подписало специнвестконтракт с Минпромторгом, правительством Рязанской области и «Скопинфармом» на создание в регионе производства полного цикла препаратов крови. Плановый объем инвестиций превышает 5 млрд рублей.