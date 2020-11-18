Экспресс-тест на антитела к COVID-19 австрийской Dialab помогает в борьбе с пандемией

Массовое тестирование на коронавирус SARS-CoV-2 с последующей изоляцией инфицированных пациентов и адекватное лечение больных с выраженными симптомами – одни из важнейших мер в борьбе с пандемией. Экспресс-тест на антитела к COVID-19 «Diaquick COVID-19 IgG/IgM» позволяет проводить диагностику по капле крови (венозная и капиллярная кровь, сыворотка и плазма) за 7–15 минут, помогая оперативно принять решение об изоляции сотрудников.

Для диагностики SARS-CoV-2 разработаны несколько видов тестов. Наиболее чувствительным признан ПЦР-тест (до 100%), однако этот метод весьма ресурсоемкий – для его проведения необходимы высокотехнологичные лаборатории и обученные специалисты. Результат, как правило, можно получить через 2-3 дня с момента взятия анализа, что делает возможной ситуацию, когда во время взятия мазка человек не был инфицирован, но стал таковым к моменту получения результата. Кроме этого, взятие такой пробы на дому – дорогостоящая процедура (около 3–5 тысяч рублей по Москве).

Результат второго теста – на антиген коронавируса – будет доступен уже через 10–15 минут, для его проведения также берется мазок из носа или с задней стенки глотки. Такие тесты обладают очень высокой специфичностью (до 100%), поэтому ложноположительные результаты встречаются редко. Но чувствительность этих тестов зачастую оказывается недостаточной – варьируется в диапазоне от 84% до 97%, что приводит к значительной доле ложноотрицательных результатов.

Третья, самая большая группа по количеству зарегистрированных в России продуктов – тесты на определение антител – иммуноглобулинов IgM и IgG. Такая диагностика может проводиться методом иммуноферментного анализа (ИФА) или иммунохроматографического анализа (ИХА). В первом случае, как и для ПЦР-тестирования, необходимы специализированные лаборатории и медперсонал, поскольку проводится забор венозной крови, а время до получения результата составляет 1-2 дня. Это, несмотря на высокие показатели специфичности и чувствительности, делает невозможным использование ИФА для экспресс-диагностики.

В наибольшей степени для выполнения экспресс-тестов на COVID-19 подходит ИХА на антитела IgM и IgG. У этого метода высокие показатели специфичности и чувствительности (85–95%), его отличают простота применения и быстрое получение результата. Материалом для исследования, помимо сыворотки, плазмы и венозной крови, может быть и капиллярная кровь – это позволяет проводить экспресс-тесты у постели больного, на предприятиях, в офисах и любых других необходимых местах.

Ведущая австрийская компания по производству химико-технической продукции и лабораторных приборов Dialab в июле текущего года зарегистрировала в России качественный экспресс-тест на антитела к COVID-19 «Diaquick COVID-19 IgG/IgM» (владелец РУ – ООО «ИКС-Тех»).

Тест соответствует рекомендациям Минздрава «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции» и подходит для исполнения указа мэра Москвы от 5 марта 2020 года №12-УМ, предписывающего каждые 15 дней тестировать не менее 10% работников.

Основным преимуществом «Diaquick COVID-19 IgG/IgM» являются 100% чувствительность и 100% специфичность: диагностические функциональные характеристики подтверждены исследованиями, проведенными Институтом Пастера в Париже (Centre National de Reference), а затем – российскими клинико-лабораторными исследованиями в ЦКБ РАН. Обе организации отметили простоту применения Diaquick и понятную интерпретацию теста. Тест отличает ультрабыстрое проведение – результат доступен уже через 7–15 минут. В компании напоминают, что, в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора, экспресс-тесты обеспечивает предварительные результаты и диагноз должен быть подтвержден альтернативным методом тестирования и клиническими проявлениями. Но при этом, учитывая подтвержденные характеристики Diaquick, этот экспресс-тест можно с успехом применять для массового и оперативного тестирования в целях сдерживания распространения коронавируса.

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Фото: ООО «ИКС-Тех»

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