ФГБУ «ВНИИЗЖ» будет производить ветеринарные вакцины по стандарту халяль

Подведомственный Россельхознадзору Федеральный центр охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ») получил сертификат Международного центра стандартизации и сертификации «Халяль» при Совете муфтиев России.

Как сообщает издание «Ветеринария и жизнь», теперь ФГБУ «ВНИИЗЖ» может выпускать вакцины против болезней крупного и мелкого рогатого скота, а также от болезней птиц по стандарту халяль.

«В соответствии с полученным сертификатом халяль подтверждено, что техническая документация, сертификаты, ТУ, оборудование, складские помещения, сырье и ингредиенты, санитарно-техническое состояние учреждения соответствуют стандарту. Продукция ВНИИЗЖ соответствует канонам ислама и нормам шариата, нет никаких запрещающих ингредиентов», – пояснили в пресс-службе научно-производственного центра.

«Запрос на халяльные вакцины Россельхознадзор неоднократно получал от мусульманских стран. Наличие такого сертификата, несомненно, расширит клиентскую базу импортеров ветеринарных препаратов центрального в России государственного научного учреждения – ФГБУ «ВНИИЗЖ», – рассказала советник Руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.

Как отметили во ВНИИЗЖ, центр активно сотрудничает с мусульманскими странами Ближнего Востока и государствами Азиатско-Тихоокеанский региона в части обеспечения эпизоотического благополучия и профилактики особо опасных и экономически значимых болезней животных и птиц.

Стандарт халяль – стандарт централизованной мусульманской религиозной организации Совет муфтиев России «ХАЛЯЛЬ-ППТ-СМР. Требования к производству, изготовлению, обработке, хранению и реализации продукции халяль. Общие требования. СО-2011». Утвержден в апреле 2011 года.

gmpnews