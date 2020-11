«Биннофарм Групп» инвестировал 320 млн рублей в производство субстанций для антибиотиков ФГБУ «ВНИИЗЖ» будет производить ветеринарные вакцины по стандарту халяль » Samsung BioLogics объявила о массовом производстве препарата от COVID-19 компании Eli Lilly Компания Samsung BioLogics Co Ltd сообщила, что она занялась массовым производством препарата bamlanivimab (бамланивимаб) — экспериментальной терапии моноклональными антителами для лечения COVID-19, разработанного компанией Eli Lilly and Co, поскольку Соединенные Штаты начали на прошлой неделе распространение препарата, что стало возможным после получения разрешения на экстренное использование. Напомним, что Администрация США по продуктам питания и лекарствам (U.S. Food and Drug Administration — FDA) одобрила применение препарата bamlanivimab в начале этого месяца после того, как клинические испытания показали, что он снижает необходимость в госпитализации или посещениях отделений неотложной помощи пациентов с высоким риском прогрессирования заболевания COVID-19. FDA заявила, что препарат может применяться у пациентов 12 лет и старше с положительными результатами тестирования на SARS-CoV-2, весом не менее 40 кг, и которые имеют высокий риск развития тяжелой формы COVID-19 и/или госпитализации. В эту же группу включены лица в возрасте 65 лет и старше, а также с определенными хроническими заболеваниями. Eli Lilly and Co ставит перед собой цель к концу 2020 года изготовить до одного миллиона доз препарата для использования во всем мире. В компании ожидают, что поставки существенно увеличатся с первого квартала 2021 года, так как появятся дополнительные производственные ресурсы. Samsung заявила, что у нее есть долгосрочный производственный контракт с Eli Lilly, однако подробности не разглашаются. Южнокорейская компания также сообщает, что изначально ей было сложно обеспечить себя сырьем из-за ограниченных поставок. Был ускорен процесс передачи технологии, что позволило начать поставки в Eli Lilly через пять месяцев после того, как в мае была достигнута договоренность о производстве. Препарат представляет собой моноклональное антитело — широко используемый класс биотехнологических препаратов, который в данном случае представляет собой изготовленную копию антитела, которое создается человеческим организмом для борьбы с инфекцией. gmpnews