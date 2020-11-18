«Биннофарм Групп» инвестировал 320 млн рублей в производство субстанций для антибиотиков

Фармацевтический холдинг «Биннофарм Групп», объединяющий портфельные компании АФК «Система» – АО «Алиум» (включает АО «Биннофарм») и ОАО «Синтез» (включает ЗАО «Биоком»), за 9 месяцев 2020 года увеличил производство субстанций цефалоспориновых антибиотиков на 34%. Это стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию на ОАО «Синтез» (г. Курган) нового участка по выпуску субстанций для антибактериальных препаратов беталактамного ряда («Цефазолин» и «Цефтриаксон»). Инвестиции составили более 320 млн рублей.

«Модернизация производства фармацевтических субстанций в Кургане началась в 2019 году. В этом году мы вышли на полную мощность – около 60 тонн в год. Запуск нового участка позволил нам существенно нарастить выпуск востребованных в условиях пандемии антибиотиков. Так, за 9 месяцев 2020 года мы смогли на треть увеличить производство антибиотика «Цефазолин-АКОС». Этот препарат широкого спектра действия сегодня чаще всего применяют для лечения бактериальной пневмонии. Мы также нарастили производство «Цефтриаксона», который используется при лечении пациентов с COVID-19», – говорит генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов.

Новый производственный участок спроектирован в соответствии с международными требованиями, состоит из двух основных технологических линий по выпуску стерильных фармацевтических субстанций методом кристаллизации и лиофилизации, соединенных комплексами помещений для санитарной обработки, передачи и хранения сырья.

Производственная площадка «Биннофарм Групп» в г. Курган является одной из немногих в России, где лекарственные препараты, в том числе природные и полусинтетические антибиотики, производятся из собственных фармацевтических субстанций. Холдинг является одним из крупнейших производителей антибактериальных препаратов среди отечественных производителей.

gmpnews