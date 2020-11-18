Moderna объявила об увеличении срока хранения мРНК-вакцины при температуре от 2° до 8°C

Биотехнологическая компания Moderna объявила о новых данных, показывающих, что вакцина-кандидат mRNA-1273 от COVID-19 сохраняет стабильность при температуре от 2° до 8°C (стандартная температура для хранения в медицинском холодильнике) в течение 30 дней, ранее говорилось о сохранении стабильности только в течение 7 дней. Помимо этого, mRNA-1273 остается стабильной при температуре -20°С в течение 6 месяцев, а при комнатной температуре до 12 часов.

Транспортировка и длительное хранение: для дистрибьюции и длительного хранения могут использоваться стандартные морозильные камеры с температурой хранения в диапазоне от -25° до -15°C. Данное решение является наиболее простым и устоявшимся методом при распределении и хранении препаратов, нежели глубокая заморозка. Большинство фармацевтических дистрибьюторских компаний имеют возможность хранить и отгружать продукцию при температуре -20°C по всему миру.

Хранение в холодильниках: после оттаивания, для облегчения хранения в местах использования, компания ожидает, что mRNA-1273 будет оставаться стабильной при стандартных условиях от 2° до 8°C в течение 30 дней, что позволит хранить вакцину в большинстве аптек, больниц или медицинских кабинетах.

Комнатная температура для вакцинации: после извлечения вакцины из холодильника для непосредственного применения, ее можно хранить при комнатной температуре до 12 часов.

На месте проведения вакцинации разбавление не требуется: вакцина не требует разбавления на месте или специальной обработки, что облегчает вакцинацию в различных условиях, включая аптеки и кабинеты врачей.

Вакцина-кандидат для профилактики коронавирусной инфекции является десятой вакциной компании Moderna, поступившая в клинику. Обладая опытом разработки профилактических вакцин и инвестициями в мРНК-платформу и технологию доставки, Moderna разработала усовершенствованные производственные процессы, результатом которых стала запатентованная технология липидных наночастиц, которая, по мнению Moderna, позволит хранить вакцину при стандартной температуре распределения фармацевтической продукции.

gmpnews