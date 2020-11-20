ФАС отказалась согласовать повышение цены на винкристин

НМИЦ Блохина и Teva подали документы на перерегистрацию предельной отпускной цены на винкристин. Производители утверждают, что низкая цена стала причиной дефицита препаратов. И хотя винкристин входит в список 26 лекарств, о нехватке которых сообщили НМИЦ гематологии и благотворительные фонды, ФАС не выявила дефицита препарата.

Федеральная антимонопольная служба отказалась согласовать повышение предельной отпускной цены на препараты «Винкристин-РОНЦ» и «Винкристин-Тева». Производители подали документы на регистрацию цены в соответствие с постановлением правительства №1771 от 30.10.2020, согласно которому цену можно повысить, если она стала причиной дефицита препарата. Решение опубликовано на сайте ФАС.

Объяснение ФАС

Антимонопольная служба заявляет об отсутствии дефицита препарата. В решении указано, что, по данным Минздрава, потребность препарата в год — 230 533 мг. При этом объем винкристина, введенный всеми производителями в гражданский оборот в предшествующие полгода (81 632 мг), и планируемый объем ввода в оборот в следующие шесть месяцев (151 400 мг), в общей сложности составляет 233 032 мг, объясняет ФАС.

В решении указано, что производитель «Винкристин-РОНЦ» — НМИЦ Блохина — предложил увеличить текущие цены на разные дозировки препарата на 27%, но только через пол года, а в ближайшие шесть месяцев производитель планирует выпустить по текущим ценам 49 700 упаковок препарата (73 400 мг).

Что касается препарата «Винкристин-Тева», то ФАС указывает, что предельные отпускные цены на разные дозировки препарата более чем в 2 раза превышают текущие зарегистрированные цены НМИЦ Блохина, и на 124% и 90% превышают заявленные НМИЦ Блохина цены на перерегистрацию. «В этой связи, а также учитывая то, что лекарственными препаратами производства НМИЦ Блохина полностью обеспечивается потребность в лекарственном препарате «Винкристин» в дозировке 1 мг/мл в Российской Федерации перерегистрация цен в отношении компании Teva в соответствии с Особенностями является необоснованной», — указано в решении ведомства.

Винкристин и другие

Винкристин входит в список 26 онкологических препаратов, о дефиците которых сообщили специалисты ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр гематологии», и которые вице-премьер Татьяна Голикова поручила закупить.

В июле этого года директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова сообщала, что из трех производителя винкристина работал только один — филиал «Наукопрофи» НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. В пресс-службе Teva подтвердили, что компания приостановила ввоз своего препарата. В компании объяснили, что применение правила «третий лишний», ограничивающего для иностранных производителей доступ к госзакупкам, а также ценообразование на препараты сделали поставки «Винкристин-Тева» в Россию экономически нецелесообразными.

Третий производитель препарата — «Верофарм» — вообще не отгружал «Веро-винкристин» в первых трех кварталах 2020 года, свидетельствуют данные аналитической компании RNC Pharma. Летом представители компании сообщали, что запасы препарата на складах отсутствуют, а возобновить поставки планируют не ранее 2021 года. При этом в ноябре Минпромторг заявил, что компания готова возобновить производство и отгрузить 51 тыс. упаковок винкристина.

Подробнее о том, почему «Верофарм» возобновил производство, и по каким причинам в дефиците оказались другие препараты из списка НМИЦ гематологии, читайте в «ФВ» №38 от 17 ноября 2020 в материале «Пропали при разных обстоятельствах».

Маргарита Грошева

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