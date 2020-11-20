Росздравнадзор призвал аптеки заранее закупать лекарства из минимального ассортимента

Росздравнадзор напомнил аптекам о необходимости заблаговременно закупать достаточное количество лекарств из минимального ассортимента ЛП. При этом аптеки не будут штрафовать в тех случаях, если приобрести или продать товар не удается из-за технологических сбоев.

Аптеки обязаны вовремя обеспечить население лекарствами из минимального ассортимента, напоминает Росздравнадзор на своем сайте. Для этого нужно заблаговременно озаботиться приобретением достаточного количества лекарственных препаратов из минимального ассортимента, отметило ведомство. Росздравнадзор подчеркнул, что аптека обязана продать лекарство даже в том случае, если в наличии осталось лишь несколько упаковок.

«Если в аптечной организации остаются единичные упаковки из перечня минимального ассортимента ЛП, то отказ покупателю в их реализации является нарушением обязательных требований в части соблюдения правил розничной торговли», — заявили в ведомстве.

Росздравнадзор призвал передавать ему информацию о случаях отказа продажи покупателю последних упаковок лекарств, после чего организацию могут привлечь к административной ответственности.

При этом административное наказание не будет применяться в тех случаях, когда аптека не смогла приобрести или продать товар из-за технических сбоев, не зависящих от самой организации.

Сроки обеспечения населения отсутствующими рецептурными препаратами установлены Приказом № 403н Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность».

Руслан Мавлиханов

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