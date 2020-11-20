Pfizer заявила о 95% эффективности вакцины против COVID-19

Pfizer заявила, что эффективность ее вакцины против коронавируса составляет 95%. Компания собирается зарегистрировать препарат для применения в чрезвычайных ситуациях в течение нескольких дней.

Компания Pfizer заявила о том, что согласно окончательным результатам испытаний эффективность ее вакцины от COVID-19 составляет 95%. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании. В испытании вакцины приняли участие 43 тыс. человек. Коронавирус был обнаружен у 170 добровольцев, при этом 162 из них получили плацебо, а не прививку. Из 10 человек, у которых была зафиксирована тяжелая форма COVID-19, прививку сделали только одному испытуемому.

По информации компании, вакцина одинаково эффективна для обоих полов, всех возрастов и этнических групп. Среди добровольцев старше 65 лет эффективность составила более 94%. В компании ожидают, что консультативный комитет по вакцинам FDA рассмотрит и обсудит данные испытаний на открытом заседании, которое, вероятно, состоится в декабре.

«Мы продолжаем двигаться в ногу с наукой, и мы знаем, что каждый день имеет значение на нашем пути к регистрации [вакцины]», — сказал генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.

Pfizer представила окончательные результаты своих испытаний спустя неделю после публикации первых результатов. Тогда компания заявила о том, что ее вакцина эффективна на более чем 90%. Спустя несколько дней Moderna опубликовала предварительные данные по своей вакцине, которая оказалась эффективной на 94,5%. Эффективность российской вакцины «Спутник V», по словам производителя, составляет 92%.

Николай Соколов

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