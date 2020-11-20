Юрист рассказала о способах доказать некачественную работу медпредставителей

Проконтролировать и убедительно доказать некачественную работу медицинских представителей можно с помощью внутренних нормативных документов фармкомпании. О том, как правильно применять методы контроля, в своей авторской колонке в «ФВ» рассказала управляющий партнер юридической фирмы BLS Елена Кожемякина.

Посещение врачей, поликлиник, сотрудников здравоохранения должно быть закреплено в обязанностях медицинских представителей, заявила Елена Кожемякина. Это позволит фармкомпаниям усилить контроль над медпредставителями, которые нередко уклоняются от своих обязанностей — не посещают врачей.

«Сотрудника можно привлечь к ответственности, если он не выполнил обязанности по своей вине, — подчеркнула она. — Но для этого его задачи должны быть описаны и в трудовом договоре, и в должностной инструкции».

В документах стоит лишний раз напомнить, что в своей работе сотрудник обязан руководствоваться внутренними документами, которые регламентируют его работу, советует юрист. При этом ТК РФ и другие законы не устанавливают форму фиксации самого проступка. «Значит, работодатель может внедрить любой способ, не противоречащий нормам права», — пояснила Кожемякина.

Сергей Рякин

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