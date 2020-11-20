Производитель «Сеалекса» после уголовного дела продолжит выпуск препарата в другой стране

Основатель фармацевтического холдинга «РИА «Панда» Игорь Воробей не согласился с приговором петербургского суда по уголовному делу о небезопасных БАД для мужской потенции «Сеалекс» и «Аликапс». После двухлетнего ограничения свободы бизнесмен вернулся к бизнес-процессам уже обанкротившейся компании и намерен привлечь инвесторов для выпуска новых препаратов, в том числе на зарубежной площадке.

Основатель обанкротившейся фармацевтической компании «РИА «Панда» Игорь Воробей продолжит выпуск препаратов для лечения эректильной дисфункции «Сеалекс» на контрактном производстве в Индии. Об этом бизнесмен рассказал «ФВ». Он планирует привлечь инвесторов, чтобы начать регистрацию новых препаратов. «Сеалекс» и «Аликапс» в 2016 году входили в число самых продаваемых БАД в России. В мае 2016 года Роспотребнадзор снял их с аптечных полок из-за обнаружения в таблетках лекарственной субстанции тадалафил.

Итог судебных разбирательств

Петербургский арбитраж 30 октября 2020 года объявил «РИА «Панда» банкротом по иску российского рекламного агентства «Медиа Инстинкт» на 11,8 млн руб. В числе кредиторов производителя также чешская компания EGAP, которая требует около 800 млн руб. по выданному компании кредиту на строительство завода под Гатчиной. 20 октября Сестрорецкий районный суд признал Воробья виновным в неуплате налогов на сумму около 700 млн руб., а также производстве препаратов, не отвечающих требованиям безопасности. По итогам двухлетнего разбирательства Игорь Воробей, который с марта 2020 года находился под подпиской о невыезде, отделался штрафом в 100 тыс. руб.

«Приговором я недоволен конечно же, потому что следствие не предоставило ни одного доказательства моей вины. Сегодня не существует ни одной методики обнаружения фармсубстанций в БАД. На данный момент приговор находится в процессе обжалования, – рассказал «ФВ» Игорь Воробей. – Я на суд не жалуюсь, просто мне показалось, что в его ситуации не было другого выхода – что-то надо было сделать. Это было просто шоу».

«Сеалекс» ищет новые пути

Как отметил Игорь Воробей, он продолжит работу в фармацевтике, так как находится в этом бизнесе почти 25 лет. «Сеалекс» и крем «Гистан-Н» будет выпускаться по контракту на заводе в индийском городе Пуна, недалеко от Мумбаи. Еще одна площадка «РИА Панды» – завод имени академика В.П. Филатова под Гатчиной – сегодня приостановила работу. Фабрика также находится под риском банкротства по иску чешского банка UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. и его правопреемника EGAP.

«Я на данный момент этим заводом не занимаюсь, потому что занят судебными процессами, банкротством. Но менеджеры и сотрудники у меня там остались, я им доверяю и полагаю, что все идет нормально. Пока не сказать, что мы там разворачиваемся, потому что, честно говоря, нас немного обескровили, так как главным донором была «Панда». «Сеалекс» мы делаем по контракту в Индии и завозим в Россию. Пока там у нас обозначена вторая площадка, но регистрационные права принадлежат заводу Филатова», – рассказал Игорь Воробей.

Что не так с препаратами

Вместе с ним на скамье подсудимых оказались топ-менеджеры группы компаний Аркадий Уткин и Сергей Назаров. Суд установил, что в 2010 году, а также с 2014 по 2015 год сотрудники завода «РИА «Панда» в Сестрорецке по указанию руководства добавляли диклофенак натрия, ибупрофен и тадалафил в партии производимых БАД, в том числе в «Сеалекс-Форте» и «Аликапс». На упаковках при этом не была указана информация о составе препаратов, в числе побочных действий которых могли быть экзема, сыпь, тахикардия, инфаркт миокарда, отек лица и длительная эрекция, говорится в материалах суда.

Фото: Владимир Гунько

Юлия Куликова

pharmvestnik