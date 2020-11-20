Союз пациентов попросил Мишустина скорее принять обновленный Перечень ЖНВЛП

Всероссийский союз пациентов попросил премьер-министра ускорить подготовку и принятие обновленного Перечня ЖНВЛП, так как Комиссия Минздрава включила в него ряд инновационных и крайне необходимых для пациентов препаратов.

Всероссийский союз пациентов (ВСП) обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой ускорить подготовку и принятие распоряжения Правительства РФ «Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2021 год». Об этом говорится опубликованном письме общественной организации.

ВСП сообщает, что Комиссия Минздрава России по формированию перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, приняла решение о включении в Перечень ЖНВЛП ряда инновационных и крайне необходимых для пациентов препаратов.

«Включение новых лекарственных средств в перечень ЖНВЛП позволит повысить эффективность лечения пациентов, страдающих жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями», — говорится в письме.

Принято решение о включении в Перечень ЖНВЛП 26 препаратов, в том числе препарата для больных СМА «Спинраза» (МНН нусинерсен), решение по которому вызвало дискуссию среди членов комиссии.

Елена Сидорова

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