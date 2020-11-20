«Озон» сообщил о проблемах с поставками лекарств из Перечня ЖНВЛП

Фармкомпания «Озон» сообщила об ориентировочных сроках появления препаратов, которые сейчас не производятся или отсутствуют на складах. По 12 из 17 препаратов срок появления неизвестен.
Завод фармпрепаратов «Озон» сообщил о проблемах с поставками 17 препаратов, которые входят в Перечень ЖНВЛП. Компания направила участникам фармрынка письмо (есть у «ФВ»), в котором информирует о отсутствии препаратов, которые она производит. «Сообщаем, что препараты (из списка ниже), производимые заводом, находятся в дефектуре», – говорится в письме. «Озон» не разъясняет, что подразумевается под дефектурой, не говорит и о причинах ее появления.
Пять препаратов из списка ожидаются в конце ноября или в декабре. По остальным срок поставок неизвестен.
- «Азитромицин», кап. 500 мг № 3 – неизвестно;
- «Азитромицин», кап. 250 мг № 6 – неизвестно;
- «Азитромицин», таб. п/п/о 500 мг № 3 – не ранее декабря;
- «Доксициклин», капс. 100 мг № 10 – неизвестно;
- «Кларитромицин», таб. п/п/о 250 мг № 10 – неизвестно;
- «Кларитромицин», таб. п/п/о 500 мг № 10 – неизвестно;
- «Кларитромицин», таб. п/п/о 500 мг № 5 – неизвестно;
- «Левофлоксацин», таб. п/п/о 250 мг № 10 – неизвестно;
- «Левофлоксацин», таб. п/п/о 250 мг № 5 – неизвестно;
- «Левофлоксацин, таб. п/п/о 500 мг № 10 – не ранее 23 ноября 2020;
- «Левофлоксацин», таб. п/п/о 500 мг № 5 – не ранее 23 ноября 2020;
- «Левофлоксацин», таб. п/п/о 750 мг № 10 – неизвестно;
- «Левофлоксацин», таб. п/п/о 750 мг № 5 – неизвестно;
- «Моксифлоксацин», таб. п/п/о 400 мг № 5 – неизвестно;
- «Офлоксацин», таб. п/п/о 400 мг № 10 – неизвестно;
- «Офлоксацин», таб. п/п/о 200 мг № 10 – не ранее декабря;
- «Ципрофлоксацин», таб. п/п/о 500 мг № 10 – не ранее 23 ноября 2020.
«ФВ» направил запрос в «Озон», оперативный ответ в компании не предоставили.
Елена Сидорова
pharmvestnik