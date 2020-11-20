«Озон» сообщил о проблемах с поставками лекарств из Перечня ЖНВЛП

Завод фармпрепаратов «Озон» сообщил о проблемах с поставками 17 препаратов, которые входят в Перечень ЖНВЛП. Компания направила участникам фармрынка письмо (есть у «ФВ»), в котором информирует о отсутствии препаратов, которые она производит. «Сообщаем, что препараты (из списка ниже), производимые заводом, находятся в дефектуре», – говорится в письме. «Озон» не разъясняет, что подразумевается под дефектурой, не говорит и о причинах ее появления.

Пять препаратов из списка ожидаются в конце ноября или в декабре. По остальным срок поставок неизвестен.

«Азитромицин», кап. 500 мг № 3 – неизвестно;

«Азитромицин», кап. 250 мг № 6 – неизвестно;

«Азитромицин», таб. п/п/о 500 мг № 3 – не ранее декабря;

«Доксициклин», капс. 100 мг № 10 – неизвестно;

«Кларитромицин», таб. п/п/о 250 мг № 10 – неизвестно;

«Кларитромицин», таб. п/п/о 500 мг № 10 – неизвестно;

«Кларитромицин», таб. п/п/о 500 мг № 5 – неизвестно;

«Левофлоксацин», таб. п/п/о 250 мг № 10 – неизвестно;

«Левофлоксацин», таб. п/п/о 250 мг № 5 – неизвестно;

«Левофлоксацин, таб. п/п/о 500 мг № 10 – не ранее 23 ноября 2020;

«Левофлоксацин», таб. п/п/о 500 мг № 5 – не ранее 23 ноября 2020;

«Левофлоксацин», таб. п/п/о 750 мг № 10 – неизвестно;

«Левофлоксацин», таб. п/п/о 750 мг № 5 – неизвестно;

«Моксифлоксацин», таб. п/п/о 400 мг № 5 – неизвестно;

«Офлоксацин», таб. п/п/о 400 мг № 10 – неизвестно;

«Офлоксацин», таб. п/п/о 200 мг № 10 – не ранее декабря;

«Ципрофлоксацин», таб. п/п/о 500 мг № 10 – не ранее 23 ноября 2020.

«ФВ» направил запрос в «Озон», оперативный ответ в компании не предоставили.

Елена Сидорова

pharmvestnik