«Фармтрансфер» исполнил предупреждение ФАС

Комиссия ФАС приняла решение прекратить дело в отношении «Фармтрансфер», так как компания исполнила предупреждение антимонопольного ведомства и заменила упаковку БАД «Ренотинекс», сходную с упаковкой лекарственного препарата «Роватинекс».

Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) решила прекратить рассмотрение дела о нарушении законодательства компанией «Фармтрансфер». В марте сообщалось, что в ФАС поступило заявление от официального представителя компании «Рова фармасьютикал ЛТД» (Ирландия) ООО «СВИЧ», где было указано, что «Фармтрансфер» при производстве и реализации БАД «Ренотинекс» использовал упаковку, сходную до степени смешения с упаковкой лекарственного препарата «Роватинекс».

«Фармтрансфер» представил доказательства, что упаковка была заменена в срок, установленный ведомством, и Комиссия ФАС приняла решение о прекращении дела «в связи с отсутствием в действиях ООО «Фармтрансфер» нарушения антимонопольного законодательства».

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