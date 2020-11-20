Путин раскритиковал регионы за плохое освоение средств на лекарства для лечения COVID-19 дома

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать обстановку в каждом субъекте и при необходимости направить дополнительные ресурсы туда, где не хватает средств в связи с ростом числа пациентов, которые лечатся от COVID-19 амбулаторно.

«В каждом регионе доступ к бесплатным лекарствам от новой коронавирусной инфекции должен быть финансово обеспечен», – заявил Путин в ходе онлайн-совещания с членами правительства. При этом президент осведомлен о том, что проблема не в отсутствии средств, а в том, что «нужные лекарства просто отсутствуют на складах». Правительство и Минпромторг должны принять меры, которые позволят предприятиям оперативно нарастить выпуск препаратов по всем проблемным позициям, подчеркнул глава государства.

Правительство уже направило в регионы средства в объеме 5 млрд руб. на обеспечение бесплатными лекарствами больных COVID-19, которые проходят лечение дома, сказал президент. По его словам, «использование регионами перечисленных средств идет медленно».

«Это непозволительно в любой ситуации, а тем более сейчас, – заявил глава государства. – Важно, чтобы лекарства дошли до тех, кто в них нуждается, и конечно же бесплатно.

28 октября президент на совещании с членами правительства сообщил об обеспечении бесплатными лекарствами пациентов, которые переносят COVID-19 в легкой форме и могут лечиться амбулаторно. Заместитель председателя правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова отметила, что, согласно анализу клинических особенностей течения коронавирусной инфекции, а также сочетанных инфекций, например ОРВИ и COVID, медицинская помощь до 70% пациентов может оказываться в амбулаторных условиях.

Фото: kremlin.ru

Екатерина Погонцева

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