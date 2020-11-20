FDA одобрило первый тест на коронавирус для использования в домашних условиях

FDA выдало разрешение компании Lucira Health на экстренное использование теста на коронавирус для диагностики в течение 30 минут в домашних условиях. Ориентировочная цена теста составит 50 долл.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало разрешение на экстренное использование первого теста на выявление SARS-CoV-2 в домашних условиях. Тест на коронавирус биотехнологической компаниb Lucira Health представляет собой набор из стерильного тампона, пробирки для образцов, тестовой установки, батареек и пластикового пакета для утилизации.

С помощью него можно провести быструю разовую самодиагностику, взяв у себя мазок из носа, и получить результат в течение 30 минут. В соответствии с инструкцией, тампон с отделяемым носоглотки опускают во флакон и тестовую установку, которая имеет специальный светодиодный индикатор, отражающий результат. FDA не огласило цену теста. На веб-сайте компании говорится, что стоимость одного теста составит порядка 50 долл.

В основе теста лежит метод амплификации нуклеиновых кислот. Самодиагностику могут провести лица старше 14 лет, имеющие подозрение на COVID-19. Дети до 14 лет должны пройти тест, обратившись к медицинскому работнику.

Кроме того, тест разрешено использовать в пунктах оказания медицинской помощи: кабинеты врачей, больницы, отделения неотложной помощи. «Доступные для всех тесты с возможностью быстро получить результат действительно могут стать еще одним инструментом, который поможет вернуть нашу жизнь на круги своя», – заявил министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар.

В воскресенье, 15 ноября, Соединенные Штаты преодолели отметку в 11 млн зараженных, всего через восемь дней после достижения отметки в 10 млн. Ежедневно в стране регистрируется около 200 тыс. новых случаев.

На прошлой неделе FDA также выдало фармацевтической компании Eli Lilly экстренное разрешение на применение препарата bamlanivimab для лечения легкой и средней форм COVID-19 у взрослых и детей старше 12 лет, имеющих массу тела не менее 40 кг.

Владимир Заболотских

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