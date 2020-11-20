Mylan N.V. и бизнес-подразделение Pfizer Upjohn объявили о создании новой фармкомпании Viatris

О создании новой фармацевтической компании Viatris Inc было объявлено 16 ноября в Питтсбурге (США). Компания создана в результате объединения компании Mylan N.V. и бизнес-подразделения Pfizer Upjohn. Научная, производственная и логистическая инфраструктура, а также наработанная экспертиза в регуляторных, медицинских и коммерческих вопросах позволяет Viatris обеспечивать пациентов лекарственными препаратами в более чем 165 странах.

Viatris позиционируется как компания нового типа в сфере здравоохранения, которая «стремится помогать людям во всем мире быть более здоровыми в любой период жизни, предоставляя пациентам доступ к лекарственным препаратам независимо от места их нахождения и прочих обстоятельств, повышая устойчивость бизнес-операций, разрабатывая целевые инновационные решения для улучшения здоровья пациентов и обеспечения большего количества пациентов лекарственными препаратами».

«Сегодня мы отмечаем запуск Viatris. Это итог более чем десятилетней стратегической работы по созданию глобальной компании такого масштаба и силы, которая способна более эффективно обеспечивать доступ к высококачественным лекарственным препаратам для пациентов и систем здравоохранения по всему миру, – рассказал исполнительный председатель совета директоров Viatris Роберт Дж. Коури. – Я абсолютно убежден, что для Viatris откроется множество возможностей, и наша компания будет создавать ценность для всех заинтересованных сторон – от наших пациентов и сотрудников до партнеров и акционеров».

Ожидаемые дивиденды доходности Viatris планируются в размере не менее 25% от свободного денежного потока (на основе операционного денежного потока по GAAP за вычетом капитальных затрат), начиная с первого полного квартала операционной деятельности компании. В дальнейшем ожидается рост дивидендов. Компания также намерена со временем сократить долговую нагрузку до целевого уровня не более 2,5X и поддерживать свой инвестиционный рейтинг.

Штат компании насчитывает около 45 тыс. сотрудников, штаб-квартира Viatris расположена в США, а глобальные операционные центры – в Питтсбурге (США), Шанхае (КНР) и Хайдарабаде (Индия). Глобальный портфель Viatris состоит из более 1400 молекул в широком спектре терапевтических областей, включая как неинфекционные, так и инфекционные заболевания, в том числе оригинальные референтные брендированные препараты, а также дженерики, в том числе сложных небиологических препаратов, растущий портфель биоаналогов и различные препараты безрецептурного отпуска.

«Мы начинаем наш путь, имея за плечами многолетний опыт нашей команды руководителей, сильные финансовые показатели и масштабную глобальную инфраструктуру, – подчеркнул генеральный директор (CEO) Viatris Майкл Гёттлер. – Вместе мы создаем ориентированную на результат, мотивирующую и объединяющую культуру лидеров, объединенных миссией Viatris – помогать людям во всем мире быть более здоровыми в любой период жизни. Наша глобальная инфраструктура и международный охват призваны расширять доступ пациентов к лекарственным препаратам по всему миру. Благодаря нашей глобальной платформе Global Healthcare Gateway мы предлагаем нашим потенциальным партнерам готовый доступ к рынкам, клиентам и пациентам, что по праву делает Viatris партнером выбора (Partner of Choice). Став Viatris, мы незамедлительно начнем работать над тем, чтобы обеспечить оптимальную структуру и эффективное распределение ресурсов. Это позволит нам создавать ценность для пациентов, акционеров, клиентов и других заинтересованных сторон».

Viatris предлагает лекарственные препараты, позволяющие лечить заболевания, которые являются основной причиной девяти из 10 смертей в мире, названных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Это в том числе препараты для пациентов с ВИЧ/СПИД, а также другими инфекционными заболеваниями. По подсчетам компании около 40% из более чем 23 млн человек, получающих лечение в связи с ВИЧ, используют эти препараты, в том числе около 60% проходящих лечение ВИЧ-инфицированных детей в мире.

«Наша способность расширять доступ к терапии и отвечать на неудовлетворенные потребности здравоохранения основана на научной, производственной и логистической инфраструктуре, а также широком коммерческом охвате с точки зрения рынков и каналов реализации продукции, – отметил президент Viatris Раджив Малик. – Забота об обеспечении качества и безопасности нашей продукции лежит в основе всего, что мы делаем, – это отличительная черта обеих организаций, объединившихся для создания Viatris. Мы верим, что наши объединенные коммерческие возможности и диверсифицированный портфель по всему миру помогут нам обслуживать больше клиентов и пациентов. Мы планируем использовать наши сильные стороны для того, чтобы создавать стратегические партнерства, которые будут нацелены на снижение барьеров на пути к обеспечению доступа к терапии и к качественному здравоохранению, а также будут оказывать длительный положительный эффект на пациентов, их семьи и мировое сообщество».

«Благодаря строгой финансовой дисциплине мы рассчитываем увеличить силу, ресурсы и гибкость нашей новой организации, что позволит открыть двери для новых возможностей, чтобы люди могли жить дольше и быть более здоровыми, – добавил финансовый директор (CFO) Viatris Санджив Нарула. – Мы с нетерпением ждем проведения нашего Дня инвестора, запланированного на конец февраля–начало марта, где мы расскажем, как Viatris будет достигать поставленных задач, и представим «дорожную карту» по максимизации акционерной стоимости, в том числе наши ожидания по генерированию значительных и увеличивающихся денежных потоков».

Viatris начнет реализацию масштабной глобальной программы реструктуризации, чтобы достичь синергии в размере 1 млрд долл. США и обеспечить оптимальную структуру и эффективность использования ресурсов новой компании, что «позволит обеспечить устойчивое создание ценности для пациентов, акционеров, клиентов и других заинтересованных сторон».

В настоящий момент компания находится в процессе определения конкретных параметров программы, в том числе кадровых аспектов и других мер по реструктуризации. Ожидается, что более подробная информация об этой программе появится к концу 2020 года, когда планы будут сформированы. Ключевые мероприятия программы будут направлены на сокращение базы расходов компании за счет рационализации глобальной производственной и логистической сети, а также оптимизации поддерживающих и коммерческих функций компании.

Обращаем внимание, что в настоящий момент интересы компании Viatris в РФ представлены двумя юридическими лицами – ООО «Пфайзер» и ООО «МайланФарма». Обо всех изменениях будет сообщено дополнительно.

Источник: Viatris

pharmvestnik