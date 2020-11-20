Мишустин поручил Голиковой контролировать производство и импорт лекарств от COVID-19

Премьер поручил членам правительства сформировать перечень препаратов для лечения коронавирусной инфекции и определить их потребность в стране до конца 2020 года и на весь 2021 год.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой еженедельно докладывать о лекарствах, необходимых для лечения и профилактики COVID-19: их наличии, производстве, импорте и закупках. Список поручений был опубликован на сайте правительства по итогам заседания, которое состоялось 16 ноября 2020 года. Они касаются обеспечения препаратов для лечения коронавирусной инфекции.

Глава правительства поручил «сформировать перечень лекарственных препаратов (как противовирусных, так и других фармакотерапевтических групп), необходимых для лечения и профилактики новой коронавирусной инфекции. По каждому лекарственному препарату, включенному в такой перечень, определить потребность до конца 2020 года и на 2021 год».

Перечень лекарств сформируют Голикова, а также глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Росздравнадзора Алла Самойлова, глава ФТС Владимир Булавин и руководитель Казначейства Роман Артюхин. Они будут контролировать введение в гражданский оборот препаратов из списка, наличие их в медицинских и аптечных организациях, отслеживать импорт и несостоявшиеся аукционы по закупке.

Согласно распоряжению, министр промышленности и торговли Мантуров и заместитель председателя правительства Юрий Борисов должны до 17 ноября 2020 года представить предварительную информацию о количестве имеющихся в наличии лекарственных препаратов по сформированному перечню у дистрибьюторов и производителей. Также они должны обеспечить препаратами регионы в соответствии с их потребностью и представить информацию о планах их производства в России.

К 23 ноября Мантуров и Мурашко должны сформировать дополнительный резерв лекарственных препаратов.

Голикова еженедельно по пятницам должна будет отчитываться о выполненных поручениях.

Фото: government.ru

Ринат Васбеев

pharmvestnik