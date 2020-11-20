«Вектор» получил разрешение на пострегистрационные испытания вакцины от COVID-19

Министерство здравоохранения РФ 18 ноября выдало Государственному научному центру вирусологии и биотехнологии «Вектор» разрешение на пострегистрационные исследования вакцины от коронавирусной инфекции ЭпиВакКорона, их окончание запланировано на 15 июня 2021 года. Изучать переносимость, безопасность и иммуногенность вакцины будут на 3 тысячах добровольцев старше 18 лет. Министерство здравоохранения РФ 18 ноября выдало Государственному научному центру вирусологии и биотехнологии «Вектор» разрешение на пострегистрационные исследования вакцины от коронавирусной инфекции ЭпиВакКорона, их окончание запланировано на 15 июня 2021 года. Изучать переносимость, безопасность и иммуногенность вакцины будут на 3 тысячах добровольцев старше 18 лет.

Пострегистрационные исследования вакцины пройдут в Центральной клинической больнице с поликлиникой Управления делами Президента РФ, в Российском научном центре хирургии им. академика Б.В. Петровского, в Красногорской городской больнице №1, в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М.Ф. Владимирского, в Тюменском государственном медицинском университете, в Городской клинической больнице № 7 в Казани, в Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта в Калининграде, в Национальном медико-хирургическом центре им. Н.И. Пирогова. Суспензия добровольцам будет вводиться внутримышечно в дозе 0,5 мл.

По состоянию на 18 ноября в России было произведено 15 тысяч доз вакцины ЭпиВакКорона. В Роспотребнадзоре сообщили, что «Вектор» помимо зарегистрированной вакцины разрабатывает еще несколько вакцин от коронавируса – сейчас они находятся на разных этапах клинических исследований. Среди них – рекомбинантная вакцина на основе вируса везикулярного стоматита, рекомбинантная вакцина на основе вируса гриппа А, рекомбинантная вакцина на основе вируса кори.

О регистрации ЭпиВакКороны, второй российской вакцины от коронавируса, Президент РФ Владимир Путин сообщил 14 октября на совещании с членами правительства.

«В отличие от первой российской вакцины Спутник V, которая является векторной, то есть произведенной на основе аденовируса, новая вакцина создана на основе одной из перспективных синтетических платформ, является пептидной вакциной, состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков – пептидов, через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознает и нейтрализует вирус. Должна сказать, что вакцина характеризуется отсутствием реактогенности и достаточно высоким уровнем безопасности», – пояснила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции Спутник V от НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи была зарегистрирована 11 августа. Спутник V – векторная двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека, она не содержит компонентов вируса COVID-19 и предполагает двукратную схему введения. По данным Минздрава, иммунитет при применении вакцины сохраняется до двух лет.