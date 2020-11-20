В октябре производство фармсубстанций в России увеличилось на 36,8%

За десять месяцев 2020 года в России производство фармацевтической продукции выросло на 21,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В октябре этого года по сравнению с октябрем 2019 года отмечается снижение на 0,6%. По сравнению с сентябрем 2020 года – на 8,5%, такие данные передает Росстат.

Наибольшее увеличение в производстве фармацевтических субстанций – на 36,8% в октябре 2020 года к предыдущему месяцу и на 18,4% к октябрю прошлого года. Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, снизилось на 10,9% в октябре по сравнению с предыдущим месяцем, и выросло на 21,2% за 10 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Лекарственных препаратов в октябре 2020 года изготовлено на 38,3 млрд руб., что на 11,5% меньше, чем в сентябре этого года, и на 11,7% меньше, чем в октябре 2019 года. Провитаминов, витаминов и их производных изготовлено 32,6 т (на 42,0% меньше чем в сентябре этого года и на 25,5% меньше, чем в октябре 2019 года). Материалы клейкие перевязочные составили 8,1 млн упаковок, что на 54,1% меньше, чем в сентябре этого года и на 35,9% больше, чем в октябре 2019 года.

Сывороток и вакцин выпущено в октябре 538 тыс. ампул, что на 14,0% больше, чем в сентябре этого года, и на 81,0% больше, чем в октябре 2019 года.

В октябре 2020 года отмечается рост производства антибиотиков – 69,8 т, что на 31,0% больше, чем в сентябре этого года, и на 12,7% больше, чем в октябре прошлого года.

Производство диагностических реагентов и прочих фармацевтических препаратов составило 5,4 млн упаковок, что на 10,3% больше, чем в сентябре этого года, и на 58,6% больше, чем в октябре 2019 года, перевязочных материалов и аналогичных изделий, пропитанных или покрытых лекарственными средствами, – 25,1 млн упаковок (на 5,2% больше, чем в сентябре этого года, и на 1,5% больше, чем в октябре 2019 года).

gmpnews