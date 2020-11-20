Главой медицинского направления в Data MATRIX стал Алексей Гурочкин

На пост медицинского директора технологичной компании в сфере клинических исследований Data MATRIX назначен д-р Алексей Гурочкин, ранее возглавлявший медицинские департаменты в международных фармацевтических компаниях Eli Lilly, Boehringer Ingelheim и Novartis Pharma. Информация об этом размещена на сайте компании. Назначение связано с внедрением нового для компании направления использования данных рутинной клинической практики (RWE), о котором было объявлено в ноябре.

Выпускник Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова, кандидат медицинских наук в области клинической фармакологии и кардиологии, Алексей Гурочкин начал свою карьеру в фармацевтической отрасли еще в 2002 году. У него за плечами более 9 лет опыта в Novartis Pharma, а также большой опыт работы в американской фармкомпании Eli Lilly и немецкой Boehringer Ingelheim.

В Data MATRIX Алексей Гурочкин будет отвечать за координацию работы и участвовать в коммуникации с фармацевтическими компаниями и медицинскими организациями. Другая приоритетная задача — разработка алгоритмов решения исследовательских задач вместе с командой по машинному обучению и управление продвижением проектов с медицинской точки зрения.

«У Алексея большой опыт в организациях здравоохранения, — отмечает Дмитрий Шаров, основатель компании Data MATRIX. — Он успешно занимался созданием и развитием масштабных медицинских проектов. Уверен, что с важнейшими задачами, которые сегодня мы ставим перед собой, включая внедрение работы с большими данными в клинических исследованиях, он справится».

Источник: Data MATRIX

pharmvestnik