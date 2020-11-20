Минпромторг предложил внедрить реестровую модель лицензирования фармпроизводства

Минпромторг разработал и представил для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru проект ведомственного приказа «О внесении изменений в Административный регламент Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по предоставлению Министерством промышленности и торговли Российской Федерации государственной услуги по лицензированию производства лекарственных средств для медицинского применения, утвержденный приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № 877».

Документ предлагает отказаться от предоставления лицензий в бумажном виде, запись о ее предоставлении будет вноситься в реестр лицензий. Он является открытым и общедоступными. Ожидается, что приказ вступит в силу с 1 января 2021 года.

Заявитель вправе получить лицензию на бумажном носителе, но за это придется заплатить. Размер такой платы, порядок ее взимания, случаи и порядок возврата устанавливаются законодательством о налогах и сборах.

С 1 января 2021 года вступает в силу федеральный закон № 478-ФЗ от 27.12.2019, который предусматривает внесение изменений в некоторые законодательные акты по внедрению «реестровой модели» в сфере лицензирования отдельных видов деятельности.

Елена Сидорова

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