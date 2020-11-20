Мишустин поручил проверить эффективность расходования средств на лечение пациентов с COVID-19

Глава правительства потребовал без промедления наладить систему обеспечения бесплатными препаратами людей, которые лечатся на дому, и проконтролировать, насколько эффективно расходуются средства, выделенные правительством на эти цели.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил контролировать расходование средств, которые Правительство РФ выделило регионам на обеспечение бесплатными препаратами людей, лечащихся от COVID-19 на дому. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

«Без промедления наладить систему обеспечения бесплатными препаратами людей, которые лечатся на дому. Сейчас важно продолжить интенсивно наращивать выпуск лекарств, которые пользуются повышенным спросом. Перед Министерством промышленности такая задача поставлена», – сказал Мишустин на заседании правительства.

18 ноября Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с членами правительства призвал глав регионов принять «исчерпывающие меры» для обеспечения граждан, которые проходят лечение от COVID-19 на дому, бесплатными лекарственными средствами. Президент поручил правительству проанализировать обстановку в каждом субъекте и при необходимости направить дополнительные ресурсы туда, где не хватает средств в связи с ростом числа пациентов, которые лечатся от COVID-19 амбулаторно.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе совещания заявил, что российская промышленность нарастит выпуск лекарств по большинству препаратов в ноябре–декабре более чем в три раза. По его словам, речь идет в первую очередь об антибиотике азитромицин (выпускают 11 российских компаний), а также о препарате левофлоксацин (16 компаний). Также это касается зарегистрированных препаратов от коронавируса, в том числе «Коронавира» и «Арепливира».

Фото: government.ru

Елена Сидорова

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