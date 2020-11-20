Центр Гамалеи подал заявку в ВОЗ на сертификацию вакцины «Спутник V»

Производители вакцины «Спутник V» подали заявку на сертификацию в штаб-квартиру ВОЗ. Ранее сообщалось, что российская вакцина может быть включена в список препаратов для использования в чрезвычайных ситуациях.

НИЦЭМ им. Гамалеи подал заявку в ВОЗ на сертификацию своей вакцины «Спутник V», сообщила представитель организации в России Мелита Вуйнович. По ее словам, ВОЗ не высказалась пока ни за одну вакцину потому, что они проходят систему оценки.

«ВОЗ не высказалась еще, не объявила ни за одну вакцину потому, что вакцины проходят систему оценки. <…> Это практически такая условная сертификация, которая делается в случае пандемии. Такую условную сертификацию все вакцины должны пройти прежде всего в своей стране, и в России это произошло. <…> Сейчас мы знаем, что «Спутник» вакцина подала на сертификацию в Женеву, в штаб-квартиру ВОЗ», — сказала Вуйнович в эфире радио «Эхо Москвы».

13 ноября «ФВ» писал, что ВОЗ ведет переговоры Центром Гамалеи о включении разработанной им вакцины «Спутник V» в список препаратов для использования в чрезвычайных ситуациях. В ВОЗ заявили, что разработчики российской вакцины «выразили заинтересованность в подаче заявки» на включение в список. Она должна соответствовать необходимым критериям.

«Мы с нетерпением ждем данных по их кандидатной вакцине «Спутник V». Если будет обнаружено, что представленный на оценку продукт соответствует критериям включения в список, ВОЗ опубликует данные об этом»,– говорится в заявлении организации.

О регистрации в России вакцины от коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») Президент России Владимир Путин объявил 11 августа. Эта двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

По данным на 13 ноября, заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины «Спутник V» поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Корее и других странах. Существующие договоренности РФПИ с международными партнерами позволят производить за пределами России 500 млн доз вакцины «Спутник V» в год. В настоящее время РФПИ рассматривает дополнительные заявки от ряда стран и компаний по дальнейшему увеличению производственных мощностей за рубежом.

В Российском фонде прямых инвестиций заявили, что эффективность вакцины по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований составила 92%.

Елена Сидорова

pharmvestnik