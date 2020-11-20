Матвиенко обвинила региональные власти в дефиците лекарств

Сбои в поставках лекарственных средств связаны с безответственностью региональных властей, других оснований для дефицита лекарств нет, считает Валентина Матвиенко.

Сбои в поставках лекарственных средств связаны с безответственностью региональных властей. Ранее дефицит мог возникнуть из-за маркировки, но сейчас эта проблема решена. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 18 ноября на заседании палаты регионов.

«Оснований для того, чтобы был дефицит лекарств, сейчас нет, лекарств производится достаточно», — сказала Матвиенко (цитата по «Парламентской газете»).

Она напомнила, что ранее дефицит лекарств отчасти был связан с маркировкой, но после оперативного решения правительства эта причина исключена.

«Если где-то есть дефицит, то это безответственность местных, региональных властей, отвечающих за эту сферу, недостаточный контакт и взаимодействие с поставщиками лекарств», — подчеркнула спикер Совфеда.

По ее мнению, нельзя допустить, чтобы ситуация с COVID-19 использовалась в коммерческих целях поставщиками лекарств. Матвиенко также попросила сенаторов отслеживать ситуацию с наличием препаратов в аптеках в их регионах.

16 ноября министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров говорил, что ситуация с наличием лекарств в аптеках улучшается после резкого роста спроса. По его словам, производители максимально увеличили производственные мощности. Мантуров также добавил, что объем потребления лекарств в России вырос в 15 раз.

Фото: council.gov.ru

Елена Сидорова

pharmvestnik