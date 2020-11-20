Самая дешевая вакцина от COVID-19 оказалась безопасной и вызвала иммунный ответ

Медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты II фазы испытаний вакцины от COVID-19, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca. Вакцина оказалась безопасной и смогла вызвать иммунный ответ у всех 560 добровольцев, почти половина из которых была старше 70 лет.

Вакцина от коронавируса AZD1222, разрабатываемая британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, оказалась безопасной и смогла вызвать иммунный ответ у всех взрослых участников испытания, согласно предварительным результатам исследования второй фазы, опубликованных в The Lancet.

В испытании приняли участие 560 здоровых взрослых добровольцев, возраст 160 из которых составлял от 18 до 55 лет, 120 – от 56 до 69 и 240 пациентов были старше 70 лет. Вакцина не вызвала серьезных побочных эффектов ни у одного из участников. Введение вакцины вызвало Т-клеточный ответ и гуморальный ответ у молодых и пожилых добровольцев.

Как заявили исследователи, результаты могут быть обнадеживающими и выразили надежду, что вызванные иммунные реакции смогут обеспечить защиту от заражения коронавирусной инфекцией. Тем не менее подчеркивается, что испытание оценивало лишь безопасность вакцины, а не ее эффективность. Действенность вакцины будет проверена в ходе третьей фазы исследований, результаты которой ожидаются в конце этого года.

Авторы исследования отметили некоторые ограничения в своем исследовании. К примеру, участники старше 70 лет имели средний возраст от 73 до 74 лет, среди них было мало людей, имеющих сопутствующие заболевания. Более того, почти все участники исследования принадлежат к европеоидной расе и не курят. Было добавлено, что более разнообразная выборка включена в фазу III.

Результаты опубликованы через несколько дней после заявлений Pfizer и Moderna о высокой эффективности своих вакцин от COVID-19.

Pfizer и BioNTech объявили 18 ноября о 95% эффективности их вакцины от COVID-19, огласив окончательные результаты испытаний.

Ранее на этой неделе Moderna сообщила о высокоэффективности своей кандидатной вакцины от коронавируса. Предварительные данные фазы III испытаний показали, что ее вакцина эффективна на 94,5%.

Однако британская вакцина имеет уже сильное преимущество перед остальными: она значительно дешевле остальных. Одна доза оценивается всего в 2-3 долл. При этом вакцины Pfizer и Moderna обойдутся странами в 20-30 долл. за дозу, что может дорого обойтись многим странам.

AstraZeneca уже успела подписать несколько договоров о поставке и производстве вакцины с различными странами и компаниями по всему миру по мере приближения к публикации окончательных результатов своих испытаний. Компания обязалась поставить 300 млн доз кандидатной вакцины в Соединенные Штаты после финансирования на сумму 1,2 млрд долл., в Великобританию – 100 млн доз.

Фото: facebook.com/astrazenecacareers

Владимир Заболотских

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