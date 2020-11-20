Разработка «Роснано» может войти в рекомендации по лечению COVID-19

Минздрав РФ может внести в новую редакцию методических рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции использование приборов для индивидуального измерения свертываемости крови у пациентов с COVID-19, производимых компанией «ГемаКор» (входит в УК «Роснано»). О переговорах с ведомством рассказал глава УК «Роснано» Анатолий Чубайс. Минздрав РФ может внести в новую редакцию методических рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции использование приборов для индивидуального измерения свертываемости крови у пациентов с COVID-19, производимых компанией «ГемаКор» (входит в УК «Роснано»). О переговорах с ведомством рассказал глава УК «Роснано» Анатолий Чубайс.

По словам главы «Роснано», при применении гепариновой терапии для борьбы с тромбозами у пациентов с COVID-19 зачастую не учитываются индивидуальные особенности свертываемости крови, из-за чего одни пациенты получают избыточные дозы, а другие – недостаточные. При этом существующие системы оценки гемостаза, по словам Анатолия Чубайса, «довольно слабенькие и медленные».

«У нас компания «ГемаКор» уже 10 лет работает над самым современным прибором. Мы на сегодняшний день провели клинические испытания, которые доказали, что, во-первых, Минздрав принял абсолютно правильное решение о самой антикоагулянтной терапии, <…> во-вторых, мы видим, что, несмотря на общий положительный результат, есть около 30% пациентов, кому нужен индивидуальной подбор дозы. В-третьих, мы доказали, что наш прибор «ГемаКор» очень оперативно позволяет эти индивидуальные уровни измерять. <…> Нам кажется очень правильным перейти к индивидуальным дозам антикоагулянтов на основе измерений – это позволит существенно снизить уровень смертности», – рассказал Анатолий Чубайс.

«Мы работаем с Минздравом, я буквально вчера обсуждал это с министром Михаилом Мурашко. Сейчас горячая фаза подготовки новых методических рекомендаций, я очень надеюсь, что у нас получится, и в методических рекомендациях по коронавирусу этот прибор тоже будет учтен, и метод, который предлагается, позволит спасти человеческие жизни», – пояснил глава «Роснано».

Диагностическая система разработки «ГемаКор» состоит из «Регистратора Тромбодинамики Т-2» производительностью 4 теста в час и расходных материалов для проведения исследования, она впервые зарегистрирована в 2012 году, регудостоверение обновлено в феврале 2020 года. По данным разработчиков, система позволяет оценить скорость формирования, роста и плотность фибринового сгустка на основе анализа крови, а также прогнозировать вероятность формирования спонтанных сгустков в крови.

«ГемаКор» – портфельная компания «Роснано», создана в апреле 2010 года как проектная компания по разработке, производству и внедрению в клинику прибора для лабораторной диагностики параметров свертываемости крови. Стартовые инвестиции в проект составили 95 млн рублей. По данным kartoteka.ru, доля в 80,81% компании принадлежит АО «Роснано», 10,01% – «Сбербанк Капиталу», 9,18% – ООО «ВЭБ Капитал». В 2019 году выручка составила 72,4 млн рублей, чистый убыток – 146 млн рублей.

В мае 2020 года «Роснано» выделила 4 млн рублей на клинические исследования применения «Тромбодинамики» у пациентов с COVID-19, исследование проводилось в больнице Российской академии наук в Троицке, ГКБ №40 в Коммунарке, ГКБ им. В.В. Виноградова и ГКБ им. И.В. Давыдовского в Москве. Всего, по данным компании, в 130 российских клиниках с 2012 года было поставлено 250 тысяч тестов с помощью диагностической системы.

Фото: thrombodynamics.com

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