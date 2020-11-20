Celltrion инвестирует в создание нового завода и исследовательского центра более $450 млн

Компания Celltrion представила план строительства третьего завода и глобального центра биотехнологических исследований в Инчхон (Южная Корея) и сообщила о готовности создания четвертого завода по мере расширения биофармацевтического рынка.

По информации издания Korea Biomedical Review, Celltrion намерена построить биофармацевтический завод с объемом 60 тыс. литров, представляющий многотиповую систему производства и поставок, а также единый исследовательский центр для всего комплекса НИОКР, разработки процессов и клинической практики.

«Мы инвестируем 500 миллиардов вон (примерно $453,3 млн) в строительство завода и исследовательского центра, завершение строительства исследовательского центра должно быть в июле 2022 года, а третьего завода в мае 2023 года. Новый завод начнет свою работу в июне 2024 года», — сказали в компании. По окончании строительства третьего завода, производственная мощность Celltrion составит 250 тыс. литров в год, что является достаточным увеличением по сравнению со 190 тыс. литров двух существующих заводов сегодня.

На новом заводе будет установлено в общей сложности 8 инкубаторов объемом 7,5 тыс. литров, объясняется это тем, что компания намерена расширять портфель биофармацевтических препаратов.

По оценкам Celltrion, по мере строительства завода и исследовательского центра будет создано около 3 000 новых рабочих мест. В планах компании нанять 2 000 профессиональных специалистов в сфере биоразработки.

gmpnews